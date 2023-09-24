22 متدرباً في ورشة التمثيل يتألقون في «بناية المسحل»

المصدر: دبي - البيان

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قدم 22 مشاركاً من الجنسين مسرحية «بناية المسحل»، وهي نتاج ورشة التمثيل المسرحي التي انطلقت 20 أغسطس الماضي واستمرت حتى أول من أمس، وحاضر فيها كل من الفنان عبدالله صالح الرميثي والفنان حمد الحمادي.أشرف على الورشة، التي رعتها هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، حيث تلقى المشاركون تدريبات نظرية وعملية في مهارات وفنون المسرح، كالتخيل والارتجال والثقافة المسرحية، كما تدرب المشاركون على عدة تمارين ومنها الإلقاء والتركيز.

خبرات

استضافت الورشة بعض الفنانين الذين كان لهم دور كبير في الورش المسرحية، ومن أصحاب الخبرة في الورش المسرحية، وهما الفنانان علي جمال وحسن يوسف، حيث قدم كل منهما سيرته المسرحية، وتحدثا عن أهمية مثل هذه الورش.

جاء نتاج هذه الورشة في عمل مسرحي بعنوان «بناية المسحل»، امتد على مدار 30 دقيقة قدم فيها المشاركون أداءً مبهراً.

هذا العمل الذي ظهرت فكرته من أحد طلاب الورشة، صاغها الفنان عبدالله صالح نصاً وإخراجاً بمشاركه الفنان حمد الحمادي، الذي كان محاضراً مساعداً في الورشة.