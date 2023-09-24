«عزك يا شام».. دراما شامية بأسلوب مختلف وشيق

المصدر: دمشق - هيسم جودية

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«عزك يا شام» مسلسل يندرج تحت إطار البيئة الشامية، يتناول على مدى 15 حلقة قصصاً بأسلوب شيق ومختلف، وعلى الرغم من أن أحداثه تدور في حارة دمشقية إلا أنه موجه للجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.

قصص منفصلة

يقول مخرج العمل الفنان رشاد كوكش لـ«البيان» إن «مسلسل عزك يا شام هو مسلسل يندرج تحت إطار البيئة الشامية يتألف من 15 حلقة تتراوح بين 35 إلى 37 دقيقة عدا الشارة».

وأضاف كوكش إن «نص المسلسل من النوع المتصل المنفصل، وهو لا يتناول حكاية واحدة من الألف إلى الياء، إذ إن كل حلقة تحكي لنا حدوتة مختلفة عن الحلقة التي سبقتها أو التي تليها هذا من جهة، ومتصل باعتبار أن هناك شخصيات مستمرة طيلة العمل، وهي الرابط بين حلقاته مثل عكيد الحارة، شيخ الحارة، الداية، الحلاق، صاحب المقهى، الخضري، وغيرهم وهذا من جهة أخرى».

ولفت إلى أن «عزك يا شام عمل موجه لجميع أفراد الأسرة من المحيط إلى الخليج .. وإن ألبسناها ثوب البيئة الشامية».

اختيار ذكي

وتابع كوكش إن «العمل هو من تأليف الكاتبين نادين سمير خليل، ومحمد حميرة، وهو باكورة أعمال شركة أشرف للإنتاج والتوزيع الفني، التي أنشئت حديثاً وحصلت على التراخيص اللازمة لممارسة عملها على الأراضي السورية، وكانت أمام خيارات عدة لإنتاج عملها الأول»، واصفاً اختيارها نصاً للبيئة الشامية بـ «الذكي».

مظلة حرارية وفيما يخص الصعوبات في تصوير العمل، قال كوكش إن «الصعوبة الوحيدة في واجهناها وواجهها جميع الناس في منطقة الشرق الأوسط كانت المظلة الحرارية التي ضربت المنطقة يوليو وأغسطس الماضيين، حيث تم التصوير خلالهما»، لافتاً إلى أن «التصوير تم في بيوت دمشقية عدة والمدينة السينمائية في الدير علي بريف دمشق».

ممثلون وفنيون

وعن المشاركين في العمل قال كوكش إن «طاقم العمل من ممثلين وفنيين كان كبيراً جداً منهم فايز قزق، سعد مينه، وفاء موصلي، جيني آسبر، أمانه والي، صباح بركات، سحر فوزي، عبير شمس الدين، حسام تحسين بيك، محمد حداقي، محمد خاوندي، أندريه سكاف، نادين قدور، علي كريم، باسل حيدر، رشا رستم، نور شمص، عادل علي، حسام الشاه، جمال العلي، عاصم حواط، حمادة سليم، سليمان رزق، رائد مشرف بالإضافة إلى عدد كبير من الوجوه الشابة من الخريجين الجدد من المعاهد المسرحية».