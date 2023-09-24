مكتبة محمد بن راشد تحتضن جماليات المسرح بورشة وتطبيقات عملية

المصدر: دبي – البيان

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نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتنسيق مع ياسر القرقاوي رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني، ورشة متميزة بعنوان «مدخل إلى فن المسرح.. أبو الفنون»، ساهمت في تسليط الضوء على فن المسرح ودوره في المجتمعات إلى جانب مجموعة من التطبيقات العملية، وذلك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من الجمهور والمهتمين بالفنون المسرحية.

وقدمت الورشة تعريفاً شاملاً عن المسرح وأهميته في الحراك والمشهد الثقافي، حيث ناقشت نشأة المسرح وتطوره عبر التاريخ، والمسرحيات ودورها كوسيلة للتعبير عن المعرفة والوعي في المجتمعات، إلى جانب التركيز على سبب تسمية المسرح بـ«أبو الفنون»، وعلاقته الوثيقة بباقي الفنون وكيف يتقاطع معها بأساليب مبتكرة، ودوره كأحد أبرز وأقدم وسائل التعبير الفني والثقافي.

وتطرقت الورشة إلى دور المسرح في تشكيل الثقافات وتأثيره في المجتمع وعلاقته بالنهضة العلمية والمعرفية، بالإضافة إلى استعراض بعض الأعمال المسرحية الرائدة على المستوى العالمي والعربي، وخاصة الأعمال المسرحية المميزة في دولة الإمارات.

كما قدمت ورشة العمل نظرة ثاقبة خلف الكواليس للوقوف على الجوانب التقنية والإبداعية للعروض المسرحية، من خلال فهم مكونات العرض المسرحي والخطوات المتبعة بدءاً من الفكرة وحتى النهاية، لتشكل فرصة رائعة للمهتمين بفن المسرح لاكتساب فكرة عامة وشاملة عن عالم المسرح ودوره في تطوير المجتمعات.