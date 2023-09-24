لطيفة بنت محمد: نجاة مكي سفيرة للفن الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

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هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، الفنانة الإماراتية الدكتورة نجاة مكي بمناسبة نيلها وسام الآداب والفنون الرفيع «وسام الفارس»، الذي منحته لها الحكومة الفرنسية تقديراً لدورها الريادي في الفن.وأثنت سموها على جهود الفنانة مكي عبر مسيرتها الفنية الحافلة، مشيرة إلى أنها «سفيرة للفن الإماراتي الراقي محلياً ودولياً».

وقالت سموها في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، «تويتر» سابقاً: «مبروك د. نجاة مكي تقلدها وسام الفنون والآداب كفارس من قبل وزارة الثقافة الفرنسية. كانت وما زالت سفيرة للفن الإماراتي الراقي محلياً ودولياً».

يذكر أن الفنانة نجاة مكي، قد نالت أخيراً وسام الفارس في الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية، وتسلمته من نيكولا نيمتشينو سفير فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء معرضها الفردي الثاني «أطياف المسك» في غاليري عائشة العبار.

والفنانة نجاة مكي من مواليد دبي العام 1956، حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في النحت الزخرفي والمعادن من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، كما نالت منها درجة الدكتوراه في فلسفة الفن عام 2001، حيث كانت أول إماراتية تحصل على منحة حكومية للدراسة في الخارج (1977).

عرضت أعمال مكي كثيراً على المستوى العالمي، وسجلت حضوراً متميزاً عبر أعمالها في كل من: بينالي بكين الدولي (الصين، 2016)، صورة أمة، مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون (أبوظبي، 2016، برلين، 2017)، الجناح الوطني الإماراتي في بينالي البندقية (إيطاليا، 2015)، ملتقى الأقصر الدولي للتصوير (مصر، 2014)، ملتقى النحت الدولي الصيني (الصين، 2008)، ملتقى إعمار الدولي للفنون (دبي، 2004)، معرض الكتاب الدولي، فرانكفورت (ألمانيا، 2004)، متحف الشارقة الأثري (الشارقة، 2003 )، بينالي طهران (إيران، 2002)، معرض المرأة والفنون العالمي (الشارقة، 2000) وبينالي المحبة (سوريا، 1999).