«مهرجان أبوظبي» و«تياترو ريال» يقدمان أوبرا ميديا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مهرجان أبوظبي، الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن تقديمه أوبرا ميديا «MÉDÉE»، أحدث إنتاجاته المشتركة مع تياترو ريال في مدريد، التجربة المسرحية الساحرة التي تقتبس المأساة اليونانية الكلاسيكية، حيث بدأ العرض المسرحي في تياترو ريال من 19 ويختتم اليوم.وتم إطلاق هذا العمل الجديد لأول مرة عالمياً في افتتاح موسم 2023 - 2024 لتياترو ريال في مدريد بحضور الملك فيليب السادس والملكة ليتيسيا، ملكة إسبانيا.

أحيا هذا الإنتاج المشترك الجديد في عرضه العالمي الأول تحفة لويجي تشيروبيني الشهيرة خلال افتتاح الموسم لمسرح تياترو ريال الشهير عالمياً في مدريد، وتدور أحداث القصة في مدينة كورنثوس القديمة، وتتكشف القصة من خلال عيون الساحرة والأطفال الأبرياء الذين يمثلون ضحايا الحكاية اليونانية المأساوية المليئة بالمشاعر الجياشة والخيانة والانتقام والمنفى.

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «نتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية لتقديم أعمال الإنتاج والتكليف الحصري، سعياً لتمكين نهضة الفنون والاحتفاء بكبار الفنانين العالميين، ونواصل شراكتنا مع تياترو ريال، عبر الإنتاج المشترك لأوبرا «ميديا» ضمن افتتاحية موسم دار الأوبرا الإسبانية الرائدة، في عرض عالمي أول.

حيث يستعيد العمل رائعة لويجي تشيروبيني بقيادة قائد الأوركسترا الشهير إيفور بولتون، والمخرج المسرحي والمصمم باكو أزورين، مع السوبرانو المتميزة ماريا أجريستا». وقال إجناسيو جارسيا بيلينجير، المدير العام لمسرح تياترو ريال: «إنه لشرف كبير لمسرح تياترو ريال أن يعمل على هذا الإنتاج المشترك مع مهرجان أبوظبي، كما حدث مع أوبرا عايدة العام الماضي، وهذا يؤكد أهمية توحيد الجهود في نشر الثقافة، في مبادرة تعد من أكثر المظاهر الفنية جاذبية».