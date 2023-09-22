«السيّد Cooper وتابعُهُ» جديد الأديب عقل العويط

المصدر: بيروت ـ البيان

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يدور كتاب «السيّد Cooper وتابعُهُ»، للكاتب والشاعر اللبنانيّ عقل العويط، الذي يصدر قريباً عن دار هاشيت أنطوان/نوفل، حول علاقة شاعرٍ بحيوانه الأليف.

وقد جاء في النبذة الخاصة بالكتاب «هذا كتابٌ عن علاقة شاعرٍ بكائنه الأليف، بحيوانه، بكلبه الذي يحمل اسم السيّد كوبر». «السيّد كوبر» هو كلبٌ من فصيلة «أكيتا» اليابانيّة المعروفة بوفائها ونبلها وبأحاسيسها المرهفة، وقد لقيَ هذا النوع من الكلاب شهرةً أسطوريّةً انطلاقاً من قصّةٍ حقيقيّة حُوِّلت إلى فيلمٍ سينمائيّ عنوانه «هاتشيكو»، تَقاسَمَ فيه هذا الكلب دورَ البطولة مع الممثل العالميّ المعروف ريتشارد غير.

وكما يقول المؤلف، الكتاب يحكي عن سنواتٍ من الحياة المشتركة بين السيّد كوبر، وتابعه، قوامُها الألفة البهية والصمت والنظرات والإشارات والحوارات والمشاعر الهائلة والوقائع والتفاصيل والتفاهمات الروحيّة والإنسانيّة والإدراكيّة بين هذين الكائنين.

وهو كتاب اعترافات

وهو كتابٌ في الموت في الخراب والشقاء في لبنان.. في فروسية الكائن الإنساني الفرد، الأعزل سوى من تلك الفروسية الدونكيشوتية، على غرار النسّاك الممتلئين بمطهر الألم الأخرق والشكّ المخلّص.

كتابٌ في العراء الذاتيّ. وكتابٌ في تعرية الذات البشرية من خساسة البشر. وهو كتابٌ في الحبّ الفروسي الصامت في عينَي السيد كوبر وتابعه الوحيد.

إنه شهادةٌ عن بهاء العزلة الكينونية والألم. وشهادةٌ عن لحظاتٍ من حياة في حفرة الأمل القتيل واليأس والخلاص المستحيل.

ويمثل كوبر في الكتاب، خلاصة الوجود الشعري والكينونة الإنسانية في موكب انحدارها إلى قعرٍ.