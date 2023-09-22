عبدالله الريسي: الكونغرس الدولي للأرشيف - أبوظبي» يعكس الأهمية العالمية للإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الدكتور عبدالله الريسي، رئيس اللجنة المنظمة لكونغرس المجلس الدولي للأرشيف-أبوظبي 2023، المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة، أن «كونغرس المجلس الدولي للأرشيف-أبوظبي 2023» منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتسليط الضوء على أهمية التواصل والتعاون في مجال الأرشفة والتوثيق على الصعيدين الوطني والعالمي.وقال الريسي إن كونغرس المجلس الدولي للأرشيف، الذي يعقد في الإمارات، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر المقبل تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، يوفر منصة تتيح للمؤسسات والجهات المحلية المعنية بمجال الأرشيف مشاركة وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المحفل الدولي البارز.

فرصة

وأكد أن استضافة الإمارات للكونغرس، الذي يعقد بتنظيم من الأرشيف والمكتبة الوطنية ويجمع تحت مظلته أكثر من خمسة آلاف مشارك من نحو 135 دولة ممثلة في الكونغرس، إضافة إلى 60 جهة عارضة، تعكس قدرتها على تعزيز الثقافة والتراث العالمي وترسيخ حضورها الفاعل على الساحة الدولية.

وأضاف أن الكونغرس يوفر فرصة استثنائية للمشاركين للاطلاع على أحدث التطورات والممارسات في مجال الأرشفة والتوثيق، وتطوير وتحسين أساليب الحفظ والوصول إلى المعلومات، وتعزيز الشراكات والعلاقات الدولية، وأكد أن استضافة هذا الحدث خير دليل على التزام الإمارات بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز قطاع الأرشيف.

وحول محور السلام والتسامح، قال إن الأرشيف يؤدي دوراً بارزاً في مد جسور التفاهم وتعزيز الحوار بين الثقافات المتنوعة، وفي عالم تعصف به التحديات والنزاعات، خاصة في حقبة ما بعد الجائحة، يبرز دور قيم التفاهم والاحترام المتبادل بصفتها أموراً بالغة الأهمية للحفاظ على السلام وتعزيز قيم التسامح.

دور

ولفت إلى أنه في هذا السياق يأتي دور الأرشيف في الإسهام في تعزيز هذين الجانبين عبر المساعدة في توثيق التاريخ والثقافات المتنوّعة للمجتمعات، ما يتيح للأجيال الحالية والمستقبلية فهم الجذور والتجارب المتنوعة لمختلف الشعوب، وهو ما يؤدي بدوره إلى الإسهام في إرساء أسس السلام وترسيخ التسامح.

ولفت إلى أن قائمة المتحدثين الرئيسيين خلال كونغرس المجلس الدولي للأرشيف تشمل كوكبة من كبار الشخصيات، من أبرزهم فرانسوا هولاند، الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وكولين شوجان، رئيسة الأرشيف الأمريكي، وجيف جيمس، رئيس الأرشيف البريطاني، وإيان ويلسون، الرئيس الأسبق للمجلس الدولي للأرشيف والأرشيف الكندي، وحمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، ولورا ميلر.

وحول ما يتميز به «كونغرس أبوظبي 2023» عن الدورات السابقة، قال رئيس اللجنة المنظمة لكونغرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، إن أهم ما يميز الكونغرس، الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي، عرض أحدث التقنيات في مجال الأرشفة.

وذكر أن فعاليات الكونغرس تستمر خمسة أيام، وسيتم خلالها توثيق أنشطته وفعالياته إلكترونياً وورقياً، وذلك بالصوت والصورة عن طريق استخدام وسائل الحفظ والتوثيق الرقمي، إضافة إلى استخراج نسخ لتوثيقها ورقياً.