علماء فائزون بـ«جائزة محمد بن راشد للمعرفة» يستعرضون قصص نجاحهم

المصدر: دبي ـ البيان

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استضافت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ثلاثة من العلماء البارزين، وهم تشانغ يونغشن وكاتالين كاريكو ودرو وايزمان، للاحتفاء بإسهاماتهم المعرفية والعلمية، والاستلهام من خبراتهم وقصص نجاحهم، بما يسهم في تطوير العمل البحثي والأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُوِّج العلماء الثلاثة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2022، التي أقيمت ديسمبر الماضي بالتزامن مع «ملتقى شباب المعرفة»، الذي نظَّمته مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقدّم العلماء الثلاثة عروضاً تقديمية للطلبة والهيئة الأكاديمية وفريق عمل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وشاركوا خبراتهم العلمية ومنهجياتهم البحثية، بحضور العديد من الباحثين وأعضاء المجتمعات الأكاديمية والعلمية والطبية والهيئات التدريسية من مختلف أنحاء العالم.

كما أجرى العلماء أيضاً زيارةً إلى مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية الواقع في مؤسَّسة الجليلة. وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن دعم المبدعين والمبتكرين وأصحاب البصمات المشهودة في التطور المعرفي عالمياً يمثل نهجاً راسخاً في إمارة دبي، استلهاماً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال بن حويرب: «تأتي استضافة العلماء الثلاثة إيماناً بأهمية تطوير مسارات نقل المعرفة ومشاركة الخبرات والتجارب العلمية، واستكمالاً لتكريمهم من قبل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للعام». بدوره، قال أ.د ستيفان دو بليسيس، عميد الأبحاث والدراسات العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية:

«نتشرف باستضافة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة انسجاماً مع التزام جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالاحتفاء بالعلماء المتميزين، وتشجيع الابتكار، وتعزيز نشر المعارف حول العالم. وتتيح هذه الفعالية فرصة فريدة للمشاركة في حوارات هادفة وتبادل المعارف. ولا شك أن حضور هذه الشخصيات في حرمنا الجامعي، سيلهم طلابنا وكادرنا الأكاديمي نحو تحقيق التميز في تعليم الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان».