جواهر وفنون عالمية نادرة في ضيافة دبي 2 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي في (2 وحتى 6 أكتوبر) ومن ثم لندن (20 وحتى 24 أكتوبر)، معارض خاصة بروائع لسوذبيز، قبل إقامة المزاد في مقر دار سوذبيز لندن بتاريخ 25 أكتوبر.حيث تضم المجموعة منمنمات هندية وجواهر وفنوناً صينية ويابانية وأوروبية نادرة، إذ تمثل مجموعة كنوز «إيديث وستيوارت كاري ويلش»، الشخصية، التي تضم بجانب المنمنات، القطع المرصعة بالجواهر والأعمال الفنية الصينية واليابانية وقطع الفضة الأوروبية ولوحة لهاورد هودجكين.

كما يشمل المعرض محتويات مزاد سوذبيز نصف السنوي لفنون الهند والعالم الإسلامي وأبرزها الأسطرلاب الأندر الذي يعرض في مزاد ويعود تاريخه إلى القرن التاسع و(قيمته نحو 1.5 - 2.5 مليون جنيه إسترليني) ووعاء زجاجي مملوكي من القرن الثالث عشر (قيمته 600 - 800 ألف جنيه إسترليني).

المعارض ستقام في دبي (2 وحتى 6 أكتوبر) ولندن (20 وحتى 24 أكتوبر) قبل إقامة المزاد في دار سوذبيز لندن بتاريخ 25 أكتوبر.

وسيكون المزاد المباشر: 25 أكتوبر، وأما المزاد عبر الإنترنت فمن 18 وحتى 27 أكتوبر.

وقال بينيديكت كارتر، رئيس قسم الفن الإسلامي والهندي في دار سوذبيز: «كان جمع الأعمال الفنية بالنسبة لستيوارت كاري ويلش طريقته الخاصة للفهم الفكري ومصدراً للإلهام والسعادة مدى الحياة.

وتعتبر القطعة الأبرز في المجموعة هي لوحة ديكان الاستثنائية من القرن السابع عشر للسلطان إبراهيم عادل شاه الثاني ملك بيجابور فوق فيله الشهير أتاش خان (تقدر قيمتها بحوالي: 300 ألف – 500 ألف جنيه إسترليني)، وتُنسب إلى أحد أشهر الفنانين المغول في بلاد فارس في تلك الفترة.

وسيتم عرضها إلى جانب خنجر رائع مرصع بالزمرد والياقوت ويد على شكل رأس أسد أسطوري من الفترة ذاتها (تقدر قيمته بنحو : 200 ألف - 300 ألف جنيه إسترليني). كما ستُعرض من الهند لوحة لتاج محل وهي مغمورة بضوء القمر، تم رسمها لمركيز هاستينغز في عام 1815.

ومن ما تشمله باقة الأعمال الفنية البارزة الأخرى في المجموعة، لوحة يابانية تعود إلى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر من فترة الإيدو.