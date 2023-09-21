«فيستيفال إكس» يوقع اتفاقيات لتمكين مجتمع الفنون الإعلامية في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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وقّع «فيستيفال إكس»، الذي يجمع بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، اتفاقيات تعاون مع شركائه الاستراتيجيين، آرس إلكترونيكا، والسركال أفنيو، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومؤسسة دبي للمستقبل، وبي دبليو سي الشرق الأوسط، بهدف دعم مشهد الفنون الإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين الموهوبين، وتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي للفنون والعلوم والتكنولوجيا.

ويتميز هذا التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات المستقبلية، في أهمية دوره بتوحيد الجهود المشتركة لدعم الفنانين المحليين والإقليميين بالأدوات والموارد المناسبة، كوسيلة لرعاية المجتمع الإبداعي، واستقطاب الموهوبين، والذي يشهد نمواً متسارعاً، نظراً لما توفره دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة جاذبة لإبداعات شبابية طموحة، قادرة على إحداث تغيير ملموس في تشكيل مستقبل مستدام.

جاءت الاتفاقية، التي وقعت بحضور أمين دوائي الشريك المؤسس ومدير «فيستيفال إكس»، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس العمليات لمؤسسة دبي للمستقبل، فيلما جوركوت المدير التنفيذي لـ «مبادرات السركال»، سهيلة غباش المديرة التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعلي حسيني الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية، الشريك المؤسس، في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وبورا مونتازيري، المؤسس المشارك لمهرجان «فيستيفال إكس»، بالإضافة إلى لمارتن هونزيك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، والمدير العام لمهرجان آرس إلكترونيكا لينز، عبر الاتصال المرئي.

ويسهم «فيستيفال إكس» بشكل أساسي في دعم مستقبل الابتكار، ضمن مجتمع إبداعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار التزامه لضمان جلب الشركاء واستقطاب المواهب، ومنحهم الأفق بناء على منهجية تنموية لمسيرة واعدة مستقبلاً. ويأتي تشكيل شراكة استراتيجية مع «آرس إلكترونيكا»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وتتمتع بخبرة تزيد على 40 عاماً، جزءاً أساسياً من بداية «فيستيفال إكس» في تحقيق أهدافها.

شراكات استراتيجية

وتعليقاً على هذه الشركات الاستراتيجية، قال أمین دوائي الشريك المؤسس ومدير «فيستيفال إكس»: «يجمعنا مع شركائنا دور محوري، يهدف إلى تشكيل الجيل القادم من المفكرين والمبدعين والمبتكرين. ويسعدني أن أعلن أن هذه الشراكة ستنعكس قريباً، من خلال توحيد الجهود لتنظيم «فيستيفال إكس»، في السادس من أكتوبر 2023، في شارع السركال».