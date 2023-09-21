6 جلسات ثقافية يشهدها اليوم الثاني لملتقى الراوي

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة لملتقى الشارقة الدولي للراوي 2023، محمد أحمد الكيت، مستشار الديوان الأميري في رأس الخيمة، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، خلال حضورهم فعاليات اليوم الثاني من الملتقى في دورته الثالثة والعشرين، والذي يقام على مدى 3 أيام تحت شعار «حكايات النباتات» وبمشاركة 47 دولة، في مركز إكسبو الشارقة.

وقد شهد اليوم الثاني من الملتقى وضمنه برنامجه العلمي 6 جلسات ثقافية طرح الخبراء والباحثون المشاركون فيها وجهات نظر متنوعة وآراء ملهمة حول النباتات والأشجار، ومكانتها في التراث، ومناقشة عناصر الارتباط والاستلهام منها في أدبنا العربي على مستوى السرد والرواية والشعر والمخيال الشعبي والتوثيق.

روائع

كان الحضور على موعد مع توقيع إصدارات جديدة تشكل إضافة قيمة إلى مكتبة التراث العربي، منها «غرس المعرفة ونبت الإبداع» للدكتور أحمد بهي الدين، وكتاب «النبات في التراث العربي» للدكتور سعيد يقطين، و«قصص الأنبياء في التراث الشعبي» للدكتور سمير الضامر، و«أدبيات النباتات والأشجار في التراث الشعبي» للباحث فهد المعمري، و«النبات في الحكاية الشعبية العربية» للدكتور محمد الجويلي، و«النبات في التراث الشعبي العربي» للدكتور مصطفى جاد.

الغاف

ضمن برنامج المدرسة الدولية للحكاية التابعة للمعهد، تم عقد مجموعة من الورش الهادفة للأطفال، منها غرسة وردة في البستان، واستقبال عدد من الضيوف المبدعين الذين حرصوا على دعم فعاليات المدرسة ومن ضمنهم شيخة المنصوري، والطفلة هداية صالح، ومها الحمادي، ومهرة الحمادي، ومروة الحمادي، ومن تونس تم عرض حكايات عن النبات وورشة فن الكامشيباي، ومن البحرين استعرضت ندى الفردان قصة جميلة حول شجرة الغاف المسحورة.

فضاءات الحكاية

وبهدف تشجيع الأطفال على المحافظة على النباتات الطبيعية، استمتع الأطفال مع الحكواتية الفلسطينية فنيش أسعد في ركن فضاءات الحكاية، إلى حكايات من أرض فلسطين الغنية بالنباتات والأعشاب، حيث تابعوا بشغف حكاية شعبية بطلتها نبتة الميرامية التي تعد مصدرًا للعلاج، وتمنح النكهة اللذيذة للشاي وغيره.

منشورات

وأما منشورات غاف، فقدمت ملصقات وبطاقات إبداعية مرسومة بخط اليد من الفنانة الإماراتية فريال البستكي بأسلوب تصميمي مبتكر، يتيح للحضور تسجيل كلمات ورسائل معبرة، وتقول بدور البدور: إن دار منشورات غاف، تشارك في الملتقى، وهي تستلهم معاني الكلمة الطيبة التي تشبه الشجرة الطيبة، وهو الحال أيضاً مع شجر الغاف بحضوره ورمزيته التراثية والقيمية في دولة الإمارات، فهي شجرة طيبة متجذرة أصيلة في الأرض تعانق السماء، وهكذا الأدب المحلي جذوره ممتدة في الأصالة لكنه يكتسب الحداثة دائماً.