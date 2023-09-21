قصائد تحلّق في مدارات الدهشة في «بيت الشعر»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة،ن أمسية شعرية يوم الثلاثاء الماضي، حضرها جمهورٌ كبير، تميز بالتفاعل مع نصوص الشعراء المشاركين.

شارك في الأمسية من الشعراء: د. محمد محمد عيسى، وحسن جلنبو، وهمام صادق عثمان، بحضور مدير بيت الشعر الشاعر محمد عبدالله البريكي، وقدم الأمسية الشاعر والإعلامي عثمان حسن، الذي أثنى على الجهود المستمرة في بيت الشعر في الشارقة، إثراء للمشهد الثقافي، بما يقدمه للساحة الأدبية والشعرية من نماذج شعرية تتميز بالأصالة والابتكار في نفس الوقت، مما يدفع عجلة الشعر ويقارب المسافة مع المتلقي الذواقة لكل مبتَكرٍ ومتجدد.

وتحدث الشعراء لوسائل الإعلام مثمنين دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تُمثل مبادراته وجهوده في المجال الثقافي قارب نجاة للشعر والشعراء في زمننا الحالي.

قدم شعراء الأمسية فصولاً شعريةً متنوعةً من كتاب الشعر، تميزت بالتحليق في مدارات القريض، جاذبين المتلقي الشغوف لأن يسمع الشعر ويشاهدهم وهم يلقون قصائدهم بأساليبهم المتنوعة، في اصطيادٍ للدهشة، واقتناصٍ أصداف البحور الشعرية المنتقاة بعناية الموسيقا والسياقات الأدبية الواعية، وتعابير أدهشت المتلقي. وكان الوطن حاضراً في المشاعر المنثورة على جسد القصيدة، وكانت الذات الباحثة عن مكنونها من درر المشاعر لتلقيه شعراً آسراً يبقى بعد الأمسية في حوارات الجمهور عن كمية الجمال التي تجاذبتهم خلال الأمسية.