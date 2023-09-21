«حمدان الدولية للتصوير» و«دبي سفاري بارك» تؤطران روائع دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، و«دبي سفاري بارك» عن نتائج سلسلة مسابقات التصوير الفوتوغرافي المتنوّعة التي تعكس ثمار الشراكة بينهما سعياً لفتح آفاقٍ جديدةٍ أمام عشاق تصوير الطبيعة ومحاكاة بيئة الحياة البرية والاحتكاك المباشر مع مجموعةٍ متنوّعة من الحيوانات المفترسة والأليفة والنادرة.

سلسلة المسابقات شَهِدَت تناول 3 فئات، مسابقة ملفات المصورين، والتي تمّ استلام مشاركاتها على موقع الجائزة الرسمي ومسابقة منصة إنستغرام للصور المنفردة، حيث اشتملت على 3 مواضيع هي «حيواني المفضّل، الطيور فقط، حركة الحيوان».

المسابقة الثالثة اختصّت بالمقاطع الإبداعية القصيرة لمنصة إنستغرام «ريلز» reels، بقيمة جوائز تصل إلى 45 ألف درهم، موزّعة بين جوائز نقدية وقسائم شرائية من مجموعة الفطيم.

السلسلة حازت إعجاب وتفاعل مجتمعات المصورين واستقبلت آلاف المشاركات، قائمة الفائزين عكست تفوّقاً آسيوياً مستحقاً بفوز 4 مصورين من الفلبين و2 من الهند ومصور واحد من باكستان. الحضور العربي تمثَّل في ثنائية سورية كانت بعدسة المصورة فاتن الصالح والمصور غيث بايزيد، بجانب المصور الأردني محمد نايف قاسم.

علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، قال: سعداء بالنتائج النوعية للشراكة الاستراتيجية مع «دبي سفاري بارك» والتي نجحت بتسليط الأضواء على روائع الطبيعة والحياة البرية والحيوانات المختلفة، ومتعة اصطياد الكاميرا لمشاهد تحبس الأنفاس وتُعزّز تشويق الجمهور لخوض التجربة.

وأضاف بن ثالث: تواصل الجائزة أداء دورها في نشر ثقافة التصوير وتعزيز دور الفنون في التواصل مع الطبيعة والحياة الفطرية، كما أن تنويع أساليب الفرص وفئات المسابقة أمام موهوبي الفنون البصرية كان تحدياً ممتعاً وأنتج أعمالاً أسعدت الجمهور ورفعت مستوى الاهتمام بهذه الكائنات والبيئة التي يعيشون فيها.

ومن جهته، قال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: نثمّن النتائج المميزة التي حققتها مسابقات التصوير الفوتوغرافي المتنوّعة، والتي تؤكد على الشراكة الناجحة بين جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي و«دبي سفاري بارك»، وحرص الطرفين على دعم هواة تصوير الطبيعة والحياة البرية، وتقديم الدعم الكامل لهم لتشجيعهم على مواصلة التميز والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات.

كما يسعدنا نجاح المسابقات بتسليط الضوء على الطبيعة والبيئة والحياة البرية والفطرية في إمارة دبي بأسلوبٍ مباشر بعدسات المشاركين المبدعين، مما يبرز الوجهات السياحية الفريدة والجاذبة في الإمارة، ويفتح الفرص المستقبلية لمحبي التصوير للمشاركة في النسخ المقبلة من الجائزة.