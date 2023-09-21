مجسم فني للياباني ماتسودا في دبي يحتفي بالإبداع والتواصل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي أول مجسم فني للفنان الياباني شوي ماتسودا، وهو عبارة عن بالون ضخم يجسد رمزاً تعبيرياً بعنوان ذا بيغ فلات ناو، بإشراف وكالة جلوبال آرت دايلي، وذلك في فستيفال سيتي مول. ويتماشى عرض أحد أكبر مجسمات الفن المعاصر في دبي مع مبادرة دبي فستيفال سيتي مول للارتقاء بمفهوم مراكز التسوق كوجهة للاستمتاع بالفن المعاصر.

ويبلغ ارتفاع المجسم 7 أمتار، وهو يعرض نسخة ثلاثية الأبعاد على شكل بالون لرمز الوجه الذارف لدموع الفرح، الرمز التعبيري الأكثر استخداماً عالمياً خلال العقد الماضي، والذي سبق أن حاز لقب كلمة العام من قبل قاموس أكسفورد في عام 2015.

ويهدف الفنان من خلال هذا المجسم إلى تجسيد مفهوم الحفاظ على سرية الهوية والحقوق الإبداعية والوعي التي قدمها الإنترنت إلى مليارات الأشخاص حول العالم. وقال شوي ماتسودا، الفنان المقيم في طوكيو: «يحتفي عملي الفني بعقدٍ من المشاعر البشرية، حيث يجمع رمز الوجه الذارف لدموع الفرح بين شعورين متناقضين تماماً».