«بريق القمر».. حكاية ساحرة عامرة بالجماليات والخيال

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أصدرت دار «كلمات» لكتب الأطفال العمل الثالث للمؤلفة توبا كوماش، التي فاز كتابها الأول «حين أتت نهاية العالم» بجائزة أفضل قصة في «جوائز جيو»، ويحمل الكتاب الجديد عنوان «بريق القمر» من رسوم أحمد أوزون، الفائز بجائزة أفضل رسم في الجوائز نفسها، وحصل على المركز الثاني في المسابقة.

وظّفت المترجمة سمر محفوظ برّاج خبرتها الطويلة في مجال أدب الطفل وقدّمت هذا الكتاب إلى الأطفال باللغة العربية بأسلوب جذاب.

تدور أجواء القصة المصورة حول «ضباب»، الولد الذي يهوى المطالعة والرسم فيقرأ القصص ويرسم ما تمليه عليه مخيلته.

وفي إحدى الليالي الغائمة، بينما كان بطل القصة يقف عند النافذة لمراقبة الغيوم الداكنة، تخيل صورة ذئب كبير على سطح أحد المنازل، وشعر بالخوف، واختبأ، قبل أن يكتشف أن بإمكانه التغلب على مخاوفه، واستلهام الشجاعة من خلال الصداقة.