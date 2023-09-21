تمثال شمعي لماجد المهندس في متحف مدام توسو دبي

المصدر: (دبي – البيان)

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كشف متحف «مدام توسو – دبي»، عن تمثال شمعي للفنان العربي ماجد المهندس، مضيفاً بذلك نجماً بارزاً آخر إلى قائمته الفريدة من المشاهير العالميين والعرب.

وقد تم الكشف عن التمثال في «مدام توسو في بلوواتر- دبي»، خلال حفل ضمّ أهل الصحافة والإعلام ونخبة من المدعوين.

وتأتي هذه الخطوة، تقديراً من متاحف مدام توسو العالمية للنجم ماجد المهندس، المعروف بصوته الفريد، وموسيقاه التي تتميز بعمقها العاطفي وقوة أدائه، ولمسيرة كللها النجاح لأكثر من 20 عاماً، حصل المهندس خلالها على جوائز متعددة، وحقق أرقاماً قياسية في القوائم الموسيقية، وملأ المدرجات بمحبيه لعقود.

وفي هذا السياق، قال ماجد المهندس: «كنت أنتظر لحظة الكشف عن التمثال، وقد أذهلني التشابه بينه وبين ملامحي وتعابير وجهي ولغة الجسد. هذا التمثال هو إنجاز آخر كنت أتطلع لمشاركته، والاحتفال به مع الإعلام وأصدقائي، والمحبين، وجمهوري».

وعبّرت ساناز كولسرود المديرة العامة لمدام توسو دبي، على هذا الحدث قائلة: «نحن متحمسون لاستقبال ماجد المهندس في مدام توسو دبي، وتقديم تجربة غامرة لمعجبيه. فريقنا قد كرّس ساعات لا تُحصى من أجل ضمان أن يعكس التمثال الشمعي بصدق شخصية الفنان وملامحه. لذلك، ندعو معجبيه من جميع أنحاء العالم للقدوم والاستمتاع بتمثال هذا الفنان العربي الأسطوري».