البيئة والاستدامة ضيفا «نادي كتاب بيت الحكمة» على مدار ثلاثة أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل بيت الحكمة برنامج «نادي الكتاب» الفصليّ في جولة جديدة تستمر حتى شهر نوفمبر، يتم عبرها تناول ثلاثة عناوين من أبرز الكتب الأدبية وأكثرها تأثيراً وانتشاراً بهدف التوعية بقضايا البيئة والاستدامة، وتسليط الضوء على التغيرات البيئية وأثرها في حياتنا، وما يجب علينا اتخاذه للحفاظ على جودة البيئة وضمان استدامتها فعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية، يدعو بيت الحكمة أفراد المجتمع للمشاركة في قراءة الكتاب المختار لكل شهر، ومن ثمّ حضور جلسة للنقاش وتبادل الآراء بخصوص ما ورد في الكتاب من محاور وموضوعات، ويلي ذلك ورشة لصقل مهارات المشاركين وتعزيز قدرتهم على الكتابة الإبداعية الواقعية بقيادة الدكتور نزار أنداري، وهو أستاذ مشارك وصانع أفلام ومبرمج ثقافي. وقد راعى بيت الحكمة اختيار عناوين تميزت بتنوعها لتناسب مختلف فئات القرّاء، مستهدفاً بذلك توسيع قاعدة زائريه من المثقفين ومحبي القراءة والراغبين في الاكتشاف والتعلم في مجالات مختلفة.

حماية البيئة

يبدأ البرنامج بقراءة ومناقشة كتاب شهر سبتمبر وهو كتاب «الربيع الصامت»، للكاتبة المتخصصة في المحتوى العلمي راشيل كارسون، وهو عمل رائد وواسع الانتشار في مجال التوعية البيئية، يطرحُ رؤية مختلفة في شأن الممارسات البشرية التي تشكل خطورة على البيئة الطبيعية.

الهوية والطبيعة

وعلى مدار شهر أكتوبر، تأخذنا رواية «ساحر من إيرثسي» لكاتبة الخيال العلمي الأمريكية أورسولا لوجوين، إلى عوالم خيالية وآسرة عبر أرخبيل «إيرثسي» الأسطوري، لتكشف تعقيدات الهوية والتوازن الدقيق للطبيعة بأسلوب سردي مبتكر.

أمّا كتاب شهر نوفمبر فهو «نزيف الحجر» للكاتب إبراهيم الكوني، وهو رواية كلاسيكية امتزجت فيها الأسطورة بالواقع لتصور لنا علاقة الارتباط الوثيق بين ابن الصحراء وبيئته ومدى تأثّر طباعه وشخصيته بهذه البيئة بما فيها من مظاهر الفطرة والقسوة، وآمال وآلام.

وتأكيداً على أهمية نادي الكتاب في تنمية حب القراءة، قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـبيت الحكمة: «نسعى في بيت الحكمة إلى تعزيز حب المعرفة والثقافة عبر نادي الكتاب الذي يعد أكثر من مجرد تجمع عادي؛ فهو شهادة على التزامنا تعزيز ثقافة القراءة وتبادل الأفكار واستكشاف عوالم آسرة عبر صفحات الكتب، وعبر هذه المبادرة وغيرها، فإننا نبني جسوراً بين الأجيال من مختلف الفئات الاجتماعية والثقافات، ومن ثمّ نرسخ مكانة بيت الحكمة منارة لنشر العلم والمعرفة ومعالجة القضايا الحيوية التي تهم مجتمعنا كالاستدامة والبيئة وغيرهما».

وناقش نادي كتاب بيت الحكمة على مدار شهر مارس وأبريل ومايو من العام الجاري مجموعة متميزة من الكتب التي أتاحت لهواة القراءة ومحبيها فرصة رائعة لتعلم مهارات التفكير النقدي والكتابة الإبداعية، عبر حضور جلسات ثريّة لمناقشة رواية «مدن الخيال» لإيتالو كالفينو؛ وكتاب «سِد هارتا» من تأليف هيرمان هيسّه؛ وملحمة «جِلْجَامِش» الشعريّة.