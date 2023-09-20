«ذي سوبر مودلز».. «مؤثرات» سبقن زمن مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: باريس - أ ف ب

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يسلّط مسلسل «ذي سوبر مودلز»، الذي يتاح اليوم على منصة «أبل تي في»، الضوء على أربع عارضات أزياء من الصف الأول، ملاحظاً أنهن تربّعن على منصات العروض في تسعينيات القرن العشرين، وطبعن تاريخ الموضة وأذهان الجمهور، حتى ليجوز وصفهنّ بـ«مؤثرات» مبكّرات قبل عصر نجمات شبكات التواصل الاجتماعي.

ويشكّل إطلاق هذا المسلسل حدثاً بكل ما للكلمة من معنى، «إذ لم يتسنَّ فعلياً النفاذ إلى قصص هؤلاء العارضات الشخصية والجماعية من وجهة نظرهن»، على ما تشرح لوكالة فرانس برس، لاريسا بيلز، التي شاركت في إخراج العمل الذي يتناول البريطانية ناومي كامبل (53 عاماً)، والأمريكية سيندي كروفورد (57 عاماً)، والكندية ليندا إيفانجليستا (58 عاماً)، والأمريكية كريستي تورلينغتون (54 عاماً).

ولأن العارضات بتن اليوم خمسينيات، أضحين في رأي بيلز «في مرحلة تفكير أكثر بحياتهن، ولديهن علاقة أكثر انفتاحاً وصدقاً بقصصهن»،.

رحلة

وتلاحظ مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي في هذا المسلسل أن هؤلاء العارضات كنّ أولى المؤثرات.

وترى لاريسا بيلز أن «مرحلة التسعينيات كانت فريدة نوعاً ما».

وحتى قبل التركيز على هذه الفترة الغنية، يتعمق المسلسل في رحلة «الأربع الرائعات». وتعتبر ليندا إيفانجليستا عرض الأزياء بمثابة حلم. أما الثلاث الأخريات فترين فيه فرصة.

وأمام عدسة الكاميرا، فتحت النجمات الأربع قلوبهن، وتحدثن تارةً دامعات، وتارة أخرى ضاحكات، فناومي كامبل التي أنجبت طفلها الثاني في يونيو الفائت، أدمعت حين تحدثت عن مصمم الأزياء الفرنسي التونسي عز الدين علايا، الذي توفي عام 2017، والذي كان يحضنها وتسميه «أبي».

ويتناول المسلسل أيضاً قصة بروز نجمات جديدات، منهن كيت موس، ثم الشقيقتان حديد وكايا غيربر، ابنة سيندي كروفورد، لكن الـ«سوبر مودِلز» لا تزلن حاضرات على الساحة.