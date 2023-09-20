فتح باب التطوع في «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «مركز الشارقة للعمل التطوعي» عن فتح باب التسجيل للمتطوعين في فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة بفعالية في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة وخدمة جمهور المعرض واكتساب مهارات إضافية من خلال العمل التطوعي.

ووجهت الهيئة دعوة للراغبين في التطوع من الفئات العمرية 60-18 عاماً بالتسجيل حتى 25 سبتمبر الجاري على الرابط التالي:

https://sssd-volunteer.shj.ae/volunteers/opportunity_details/11489

وسيتم قبول المتطوعين الذين لديهم مهارة تمكنهم من الإبداع في الإشراف على الاحتفالات ودعم وإرشاد زوار المعرض ومساعدة القائمين على دور النشر والتعاون مع فرق العمل الأخرى.