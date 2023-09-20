مشاركة نوعية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في «الراوي»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ 23، والذي انطلق أول من أمس في معرض إكسبو الشارقة ويختتم اليوم بمشاركة 47 دولة.

وتحمل الدورة الحالية شعار «حكايات النباتات» وتضم مجموعة من أهم الرواة على المستويين العربي والدولي، ممن يعدون مراجع في حفظ التراث غير المادي.

وعن الملتقى أكدت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أهمية المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ 23، والاحتفاء بحملة الموروث الشعبي، فالملتقى يثمن قيمة التراث باعتباره مخزوناً ثقافياً لا ينضب، ونسعى للحفاظ بالتعاون معهم ومن خلالهم على تراثنا العريق.

وتابعت: يتميز الملتقى في دورته الحالية بالمشاركة الغنية من الناحيتين النوعية والكمية، وهو بمثابة فرصة مهمة لتقديم أحدث إصدارات ومبادرات المركز المتواصلة، بالإضافة لعرض أعمال وإنجازات المركز.

وأضافت بن حريز: تضمنت منصة المركز مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات المركز، بالإضافة إلى ركن خاص بمبادرة «وثيقتي» يحتوي على مجموعة من الوثائق التاريخية التي تتحدث وتوثق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات، بالإضافة إلى شريط وثائقي مصور يبرز مجموعة من الأحداث والمعالم التاريخية والتراثية في الدولة.

كما قدمت «مريم الزعابي» باحث أول في إدارة البحوث والدراسات في المركز، «خروفة» بعنوان «حمدان والنخلة» للكاتبة الإماراتية «عائشة الغيص»، إضافة إلى ندوة خاصة عن «الحناء» تتحدث عن أنواعه وأهميته في التراث الإماراتي.