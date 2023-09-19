«مدينة إكسبو دبي» تحتضن سلسلة فعاليات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «مدينة إكسبو دبي» تحضيرها لمجموعة فعاليات متنوعة، وذلك بينما تقف أعمالها وتستعد لاستضافة العالم في مؤتمر المناخ (كوب 28). إذ تستقبل أجنحة تيرّا ـ جناح الاستدامة وألف ـ جناح التنقل وجناح الرؤية وجناح المرأة وأجنحة «قصص أمم»، الزوار من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، كما تستقبل حديقة الثريا وملاعب الأطفال الزوار من الساعة الثانية ظهراً إلى منتصف الليل.

ومن أبرز الفعاليات خلال سبتمبر، لقاء بعد غد الخميس (20 سبتمبر)، مع الفنانة سيلفيا سانشيز في جناح المرأة، حيث تفتتح معرضاً جديداً يضاف إلى الجناح يقدم عدداً من أعمالها التي تبدعها بتوظيف تقنيات الواقع الافتراضي.

وفي يوم السبت (23 سبتمبر) ينظم تيرا ـ جناح الاستدامة فعالية في يوم الاعتدال الخريفي للتعرف على المزيد حول العمل الفني المذهل في قلب تيرا (إكوينوكس) الذي يحمل اسم هذه الظاهرة الطبيعية، ويسلط الضوء على التوازن في الطبيعة وتناغمنا الدقيق معها، إضافة إلى الاستمتاع بعدد من الأنشطة الفنية بالتعاون مع مركز الجليلة الثقافي.

ويستضيف «تيرا – جناح الاستدامة»، في يوم الخميس (28 سبتمبر)، فعالية مختبر مناخ الأعمال: على الطريق إلى مؤتمر المناخ (كوب 28)، وهي من تنظيم الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات ومدينة إكسبو دبي، تحت عنوان «رفع الطموح بشأن العمل المناخي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية».