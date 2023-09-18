«فرقة الإمارات» تنثر أريج اللحن والكلمة في «العويس»

المصدر: دبي - البيان

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أكثر من 90 دقيقة طرزتها روائع النغم العذب والأصوات الرائعة التي صدحت بأجمل الأنغام وهي تؤدي وصلات غنائية لمطربين إماراتيين وخليجيين وعرب، عاش عوالمها جمهور مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في حفل استضافت فيه «فرقة الإمارات الموسيقية»، نظم أول من أمس.

حضر الحفل نخبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة الإماراتية والخليجية والعربية يتقدمهم عبدالحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والفنان عيد الفرج، المؤسس والمشرف العام للفرقة.

وصلات

جاءت فقرات الحفل متضمنة وصلات غنائية إماراتية وعربية طربية قديمة، منها: صوت السهارى، بتلوموني ليه، النهر الخالد، ما علينا، تعبت من السفر، وغيرها من الأغنيات الشائعة التي صدح بها كل من أحمد الرضوان وسيف العلي وجاسم محمد، إضافة إلى مقطوعات عزف منفرد على العود والقانون والكمان والناي والأورج والتشيلو، قدمها أمهر العازفين في الفرقة.

تكريم

وفي نهاية الحفل قدم الأمين العام للمؤسسة عبدالحميد أحمد درع المؤسسة للفنان عيد الفرج، وشكره على الجهد الكبير في تأسيس فرقة محلية بهذا الزخم الفني الذي يتوافق مع المعايير العالمية للفرق الموسيقية، وبدوره شكر الفرج مؤسسة العويس الثقافية لاحتضانها هذا النشاط الفني، وتمنى تقديم المزيد من هذه الأنشطة التي تعزز حضور الثقافة الموسيقية في المجتمع.