أحمد السقا يرد على شائعة العمى بـ«جولة أخيرة» في بيروت

المصدر: (القاهرة - أيسل محمد)

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دخل الفنان المصري أحمد السقا في مرمى الشائعات، والتي لاحقت العديد من نجوم الفن في الفترة الأخيرة، ما بين مرض ووفاة واعتزال، ومن أبرزهم النجم عادل إمام والمطرب إيمان البحر درويش والممثل عمرو محمد علي.

وجاءت «إصابة الفنان أحمد السقا بالعمى» كأحدث هذه الشائعات، وهي الشائعة التي سبق أن راجت قبل نحو عامين وعادت مجدداً بشكل متزايد خلال الساعات الأخيرة.

وعلى الرغم من تجاهله الدائم للشائعات، إلا أن الفنان أحمد السقا اضطر للخروج لنفي هذه الشائعة بعد تكرارها بشكل مزعج، مؤكداً أن ما يتم تداوله بهذا الشأن كاذب تماماً، موضحاً أنه يعمل حالياً على تصوير مسلسله الجديد «جولة أخيرة» في العاصمة بيروت، حيث قطع شوطاً كبيراً في تصوير مشاهد العمل الذي انطلق الشهر الماضي بعد عام كامل من التحضيرات.

المسلسل يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد VIP خلال الفترة المقبلة.

في سياق آخر، يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد «تلج أحمر»، من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري، وسيبدأ تصويره قريباً في روسيا.