إصدار يرصد وثائق أرشيف «الخارجية المصرية»

المصدر: (القاهرة - جنى حماد)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنبع أهمية الكتاب الصادر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب من أهمية وثائق الأرشيف السري القديم لوزارة الخارجية المصرية، التي أنشأتها إحدى أهم الجهات السيادية في مصر خلال فترة زمنية طويلة، تجاوزت القرن.

ويتناول الكتاب المعنون بـ «وزارة الخارجية المصرية ورحلة في أرشيفها السري القديم»، لمؤلفته الدكتورة إلهام عبدالجليل، هذه الوثائق بداية من نهاية عصر محمد علي في العام 1848م، وإلى عام 1960م، مروراً بالكثير من الأحداث السياسية.

وفي تقديمها للكتاب، تقول الدكتورة سلوى علي ميلاد إن هذا الكتاب هو الأول في تناول المحافظ، والملفات الإدارية – كإحدى أوعية حفظ الوثائق. بينما وصفت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب «وزارة الخارجية.. رحلة في أرشيفها السري القديم» بأنه يتسم بالموضوعية والتدقيق والتحليل والإضافة العلمية.