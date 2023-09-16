«نيويورك أبوظبي» توثق بكتاب تذكاري تاريخ فنون الأداء في الإمارات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إصدار كتاب تذكاري باللغتين العربية والإنجليزية واستضافة جلسة حوار بعنوان «نقاش حول الفنون:

توثيق تاريخ فنون الأداء»، احتفاءً بالسنوات السبع الأولى لتأسيس المركز بين عامي 2015 و2021.

ويتوفر الكتاب للشراء في جميع أنحاء العالم عن طريق منصة أمازون، ويتضمن مجموعة من المقالات والحكايات والاقتباسات لشخصيات بارزة في المجتمع، مثل معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي.

حيث تروي كل منهما قصصاً ملهمة حول الأثر الكبير لمركز الفنون في الجامعة على المشهد الفني المحلي. كما يمثل الكتاب أرشيفاً بصرياً يرتكز بشكل أساسي على الصور المميزة التي التقطها وليد شاه وغيره من المساهمين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «يروي الكتاب التذكاري قصة تأسيس المركز ومسيرة نموه بجميع تفاصيلها، حيث جاء افتتاحه استكمالاً لتطوير المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، والاستثمار في منظومة الثقافة والفنون بدولة الإمارات عموماً».

وأضاف براجن: «نرى في إصدار هذا الكتاب هدية ثمينة للمؤرخين المستقبليين ممن قد يهتمون باستكشاف مرحلة التطور الأولى في جزيرة السعديات ومسيرة جامعة نيويورك أبوظبي.

ويتناول الكتاب مرحلة افتتاح الحرم الجامعي المؤقت في وسط مدينة أبوظبي، والانتقال إلى الحرم الجامعي الجديد في جزيرة السعديات، والتحفيز والتوظيف الإبداعي لاستقطاب الجمهور وبناء مجتمع متكامل في موقع مادي جديد. كما يسلط الكتاب الضوء على التحديات التي دفعتنا للارتقاء بجهودنا ودعم مجتمعنا عندما منعتنا أزمة كوفيد 19 من التواصل الشخصي المباشر».