لطيفة بنت محمد: دور ثقافي محوري لدبي في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، اللورد باركنسون، نائب وزير الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة للفنون والتراث، والوفد المرافق، الذي يزور الدولة حالياً.

ورحّبت سموها بالمسؤول البريطاني والوفد الضيف في اللقاء، الذي تم خلاله بحث سبل التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الإبداعي والثقافي بين دبي والمملكة المتحدة، مع التأكيد على أهمية تطوير علاقات التعاون في هذا القطاع وتوسيع نطاقها، لا سيما في ضوء روابط الصداقة والتعاون القوية بين الدولتين، وانطلاقاً من أهمية هذا القطاع الحيوي.

واستعرض اللقاء آفاق التعاون فيما يتعلق بالتبادل الثقافي والمعرفي بما يحقق أهداف رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقطاع الثقافي، وتطلعات دبي ودولة الإمارات للمستقبل الثقافي والإبداعي، وبما يدعم الأهداف المشتركة.

مؤكدة حرص دبي ودولة الإمارات على بناء شراكات استراتيجية مثمرة وبنّاءة مع دول العالم، خاصة على صعيد الثقافة والفنون والإبداع، لا سيما في ضوء العناية الكبيرة التي توليها الدولة وقيادتها الرشيدة إلى قطاع الثقافة، والدعم الكبير الذي تقدمه دبي لهذا القطاع. وقالت سموها في تغريدة على صفحتها الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس» (تويتر سابقاً):

«سعدت بلقاء اللورد باركنسون، نائب وزير الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة للفنون والتراث والوفد المرافق، حيث ناقشنا الدور الثقافي المحوري لدبي في المنطقة، وسبل التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الإبداعي والثقافي بين دبي والمملكة المتحدة».