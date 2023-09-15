بدور القاسمي تكرّم الفائزين بـ«الأدب المكتبي»

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بالدورة الثالثة والعشرين من جائزة الشارقة للأدب المكتبي والتي استقبلت أكثر من 30 بحثاً من 8 دول، في هذا العام. وقد جاء ذلك خلال افتتاح الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي، الذي عقد أول من أمس في المقر الرئيسي لمكتبة الشارقة العامة.

وتجولت الشيخة بدور القاسمي في أروقة المكتبة قبل افتتاح الملتقى، إذ أشادت بتنوع وثراء أقسامها التي تلبي اهتمامات القراء من مختلف الأعمار والثقافات، واستمعت إلى شرح مفصل حول الخدمات الذكية التي تقدمها.

هيكلية جديدة

وفي كلمتها خلال افتتاح الملتقى، أوضحت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أن الجائزة تستهدف النهوض بالبحوث والدراسات في مجال المكتبات والوثائق والأرشيف والمعلومات، وزيادة الوعي بأهمية المكتبات.

وأعلنت بوشليبي عن إطلاق هيكلية جديدة للجائزة، تشمل إضافة فئتين جديدتين، هما: «فئة أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، و«فئة أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص»، كما كشفت أن موضوع الدورة المقبلة من الجائزة سيكون بعنوان: «التحول نحو البيئة المعرفية الخضراء».

تكريم

وفي ختام الافتتاح، تم تكريم الفائزين بالجائزة، حيث جاء المركز الأول من نصيب د.محمود شريف أحمد زكريا، عن بحثه «تضمين المفاهيم المتصلة بمؤسسات المعلومات في السياسات التعليمية الوطنية: سياسة التعليم الإماراتية أنموذجاً».

ونالت المركز الثاني د.نهلة محمد موسى، عن بحثها «مصادر التعلم في المكتبة الأكاديمية: أدوار وتحديات مكونات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة»، وتوزعت جائزة المركز الثالث مناصفة بين د.عماد عيسى صالح، ود.أماني محمد السيد، عن بحثهما «فضاءات الابتكار والإبداع بالمكتبات المدرسية العربية ودورها في دعم العملية التعليمية: دراسة استكشافية».

النشر المؤسسي

وجاءت الجلسة الأولى في الملتقى بعنوان «النشر المؤسسي: تحديات وحلول»، وأدارتها إيمان بوشليبي، وتحدث فيها كل من راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وحمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور مُنّي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر في معهد الشارقة للتراث، حيث تناولوا خيارات تجاوز تحديات النشر بآليات تحفظ حقوق جميع الأطراف.

تجارب ناجحة

وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التعليم والتعلم ومقوّمات الدور التربوي للمكتبات»، وتحدث فيها كل من د.محمد الزيودي، أستاذ التربية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وأدارها د.عماد عبدالعزيز جاب الله، مسؤول الجوائز والبرامج المهنية في «مكتبات الشارقة العامة». واستعرض المتحدثان أبرز التجارب الناجحة في توظيف المكتبات ومراكز مصادر التعلم في إثراء عمليات التعليم والتعلم.