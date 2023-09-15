«الارتقاء بالبيانات».. ورش لتمكين الشباب المبدع

المصدر: دبي - البيان

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استضافت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجموعة من الطلبة على مدار يوم كامل في جلسات تفاعلية وورش عمل أقيمت تحت عنوان «الارتقاء بالبيانات: دليل رائد الأعمال»، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي تنظمه شركة هواوي و«بربوز إن موشين» و«سيد فور ذي فيوتشر»، لدعم طلبة الجامعات في إطار برنامج تطوير مصمم لرواد الأعمال الشباب.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال الشباب في العالم، في إطار رؤية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الرامية إلى دعم وتمكين طلاب الجامعات الشباب حول العالم، وتعزيز روح ريادة الأعمال التكنولوجية لديهم، وردفهم بالمهارات والأدوات الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وسيقام البرنامج على مدار أسبوع في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري في دبي، حيث يوفر تدريباً مكثفاً على ريادة الأعمال التكنولوجية لـ40 من أفضل الطلاب الجامعيين من الإمارات وقطر والأردن ومنغوليا وكازاخستان وأذربيجان وأوزباكستان، وتم ترشيح هؤلاء الطلاب من مجموعة أولية مكونة من 120 طالباً.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حرص المؤسسة على تمكين الشباب معرفياً وإرساء دعائم مجتمعات واقتصادات المعرفة من خلال مواصلة دعم جيل الشباب وإتاحة المحتوى التعليمي والتدريبي لهم، لتنمية مهاراتهم وتعزيز آفاق نجاحهم، وتوسيع نطاق إشراكهم باعتبارهم القوة الدافعة لتحويل الطموحات والتطلعات التنموية إلى واقع، وأشار بن حويرب إلى أن برنامج رواد الأعمال الشباب سيسهم في بناء قدرات الطلبة الجامعيين من مختلف أنحاء العالم من خلال التدريب المكثف على ريادة الأعمال التكنولوجية، كما أكد بن حويرب أهمية التعاون مع مؤسسات رائدة عالمياً في تنفيذ هذا البرنامج الذي سيكون له أثر إيجابي في تمكين وتحفيز جيل جديد من رواد أعمال التكنولوجيا في الوطن العربي.

ولفت بن حويرب إلى أن التعاون مع شركات تكنولوجية رائدة مثل «هواوي» في تنفيذ هذا البرنامج يوفر مدخلاً فريداً إلى صناعة التكنولوجيا، ويسهم في تعزيز الوعي بأهمية ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، لافتاً إلى أن مثل هذا التعاون يؤكد أيضاً التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والتعليم وريادة الأعمال.

بدوره، قال الدكتور هاني التركي، كبير المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يتعدى دور البرنامج مسألة ريادة الأعمال لدى الشباب وتعزيز قدراتهم الإبداعية في هذا المجال ليمتد إلى التركيز على أهمية بناء مجتمعات المعرفة».