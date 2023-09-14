«منصة للتوزيع» تضع 5000 كتاب متنوّع في متناول أجيال المستقبل

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أطلقت «شركة منصة للتوزيع» دورةً جديدة من «معرض الكتاب المدرسي»، الذي يمثل مبادرة المجتمعية رامية إلى ترسيخ ثقافة الاهتمام بالقراءة بين طلاب المدارس في شتّى أنحاء دولة الإمارات، وذلك احتفاءً ببداية العام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز حضور النتاج الأدبي الإماراتي لدى النشء وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إليه بأسعار مخفَّضة خلال فترة المعرض.

وبمشاركة 70 دار نشر محليّة، تعرض «مِنصة»، المبادرة التي أطلقتها «جمعية الناشرين الإماراتيين» لدعم الناشرين الإماراتيين في تسويق إصداراتهم عبر معارض الكتب المحلية والدولية، نحو 5 آلاف كتاب تضم 500 عنوان ضمن أربعة معارض تقيمها في 9 مدارس تشارك في المبادرة على مستوى إمارة الشارقة خلال شهر سبتمبر 2023.

وفي هذا الصّدد، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «يسعدنا أن نعود إلى أحبائنا الطلاب والطالبات بسلسلة جديدة من معارض الكتاب المخصصة للمدارس، والتي نوفّر لهم عبرها مجموعة متنوعة وثريّة من الإبداعات الأدبية الإماراتية التي تناسب مختلف مراحلهم الدراسية والعمرية، ما يشجّعهم على استكشاف الثقافة والتراث الإماراتيين، ويوّثق صلتهم بهما».

وأضاف: «نحرص دوماً على تفعيل شراكتنا مع المدارس والمؤسسات الأكاديمية؛ لإطلاق مبادرات مجتمعية هادفة لغرس شغف القراءة لدى أجيال المستقبل، وجعلها جزءاً متأصلاً من حياتهم اليومية. وتشكّل بداية العام الدراسي الجديد فرصة جيدة لتحقيق هذا الأمر، إذ نقدّم كجزء من المبادرة خصماً بنسبة 15 في المئة على جميع الكتب المعروضة ضمن معارض الكتب المدرسية، ما يجعل الحصول على الكتاب أيسر على أبنائنا الطلبة».

كما أشار إلى أن المبادرة تندرج أيضاً ضمن إطار جهود جمعية الناشرين الإماراتيين لدعم الناشرين المحلّيين، مؤسسات وأفراداً، عبر توفير مزيد من المنصات التي تتيح لهم عرض إصداراتهم وترويجها، وتحقيق الفائدة المادية والمعنوية.