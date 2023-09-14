«ماكما آرت غاليري» يفتتح معرض فن الأعمال الزجاجية الخالدة

المصدر: دبي – البيان

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افتتح معرض «ماكما آرت غاليري» في أبوظبي، وتكمن مهمته في ربط التقاليد الخالدة لفن الزجاج والكريستال مع المجتمع المعاصر.

يقدم المعرض مجموعة آسرة من توقيع كبار حرفيّي فن الزجاج والكريستال في القرنين التاسع عشر والعشرين، ويستعرض مساحة فريدة مخصّصة للأعمال الفنية المستوحاة من الطراز الإسلامي.

تعليقاً على انطلاق المعرض، صرّحت عليا صفراوي، مؤسسة «ماكما آرت غاليري»: «إن معرض»ماكما آرت غاليري هو نتاج سنوات من التخطيط والحلم والعمل لخلق تجربة فريدة من شأنها إعادة تصور جماليات فن الزجاج في سياق معاصر. واستلهاماً من نشأتي في عائلة من جامعي الأعمال الفنية، أصبح هذا المشروع الشغوف الحالم الآن حقيقة واقعة تضم مجموعة منسّقة ومنتقاة بعناية من القطع الخالدة قادمة من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

مصنوعة من مواد طبيعية 100% وطويلة الأمد، تتميز مجموعتنا التي تضم قطعاً زجاجية وكريستالية فاخرة بالجودة العالية والتصميم الفريد والخلود والتنوع الذي يمثّل تنوع تاريخ صناعة الزجاج والكريستال الذي يمتد عبر القرون. نحن ملتزمون في معرض «ماكما آرت غاليري» بتسليط الضوء على كبار الحرفيين الأوروبيين الذين أعادوا تفسير فن الزجاج الإسلامي التقليدي، وبنوا جسور الثقافة بين الماضي والحاضر. طموحنا أن يصبح معرض «ماكما آرت غاليري» مركزاً رئيسياً للتبادل الفني والثقافي الذي يمزج بين التراث والحداثة، بهدف أن نتواصل جميعاً من خلال هوية مشتركة«.

من خلال منظور جديد ومعاصر، يستعرض»ماكما آرت غاليري«قطعاً فريدة من نوعها من أهم وأشهر مصمّمي فن الزجاج والكريستال البوهيمي الرائد في أوروبا. بفضل التصميم والتصنيع الاستثنائي بدقة متناهية، تضفي القطع الزجاجية والكريستالية المنتقاة على المنازل المعاصرة لمسة مبهرة من الفخامة والرقي دون عناء.

تعرض المجموعة الافتتاحية لمعرض»ماكما آرت غاليري«التي تحمل عنوان»فن الزجاج الروحاني«قطعاً مختارة بعناية من مصابيح المساجد وقطعاً مصنوعة ومصقولة بشكل جميل من قبل صانع الزجاج الفرنسي الشهير فيليب جوزيف بروكار من القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى قطع مميزة من مؤسسي ومصمّمي علامة زجاج(لوبمير) الشهيرة، جوزيف ولودفيج لوبمير، في فيينا.

كجزء من الموجة الجديدة التي انبثقت من صانعي الزجاج في القرن التاسع عشر، استعاد كل من بروكار ولوبمير الأساليب القديمة لابتكار وتصميم قطع زجاجية فخمة، مستوحاة من الفنون الزخرفية الإسلامية. يُعرف تفسيرهم الإبداعي لفن الزجاج الفارسي والعثماني القديم باسم (النهضة المملوكية).