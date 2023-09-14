ماجد بن سعود بن راشد المعلا يزور معرض «حروف من نور»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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زار الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين معرض «حروف من نور» المقام في متحف اللوفر بأبوظبي، بحضور كل من محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ونيكولا نيمتشينو سفير فرنسا لدى الدولة.

ويضم المعرض مجموعة لأقدم النصوص المقدسة في الأديان السماوية الثلاثة وهي القرآن والإنجيل «العهد القديم والعهد الجديد» والكتاب المقدس العبري «التناخ»، ويسلِّط الضوء على ظهورها التاريخي وطرق تناقلها عبر الأجيال، إضافة إلى الطقوس المرتبطة بها، كما يضم المعرض عدداً من القطع الأثرية وأكثر من 240 عملاً فنياً إبداعياً.

وشاركت دائرة السياحة والآثار بمجموعة من المكتشفات الأثرية لموقع دير السينية والذي يعد ثاني دير مسيحي مكتشف في دولة الإمارات، وتعود تاريخ هذه المكتشفات إلى منتصف القرن السادس الميلادي حتى منتصف القرن الثامن الميلادي.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار أن مشاركة الدائرة في هذا المعرض ترجمة لخططها الاستراتيجية للترويج عن المواقع الأثرية بالإمارة وتعريف العالم عن الغنى التاريخي والأثري الذي تمتلكه الإمارة، موضحاً أن التنوع الثقافي الأثري والديني الذي تتميز به جزيرة السينية جعلتها مثالاً واضحاً على أن التسامح الديني كان مبدأً متوارثاً عبر الأجيال.

وأشاد رئيس الدائرة بجهود المنظمين بمتحف اللوفر كون أن هذا المعرض يعد محطة لاستكشاف التفاعل الدقيق بين الإبداع والجوانب الروحانية الموجودة في الأديان السماوية الثلاثة، وتمكين الزوار لفهم هذه الكتب المقدسة والقصص الإنسانية المشتركة التي تتجاوز حدود الحضارات والعصور والأماكن.

حضر اللقاء هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار ومانويل راباتيه مدير متحف اللوفر بأبوظبي.