فنون عالمية في دبي تدعم الأعمال الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجتمع «آرت بي إيه بارت»، وهو مجتمع دولي متنامي من الفنانين مقره دبي، اليوم عن تفاصيل حملة جديدة لجمع التبرعات ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر لمساعدة الأطفال المحرومين ودعم القضايا الإنسانية الأخرى.

وكان مجتمع «آرت بي إيه بارت» قد تأسس قبل 12 شهراً، وسيقيم ثاني حفل عشاء سنوي ومزاد فني في 29 سبتمبر لجمع التبرعات لدبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في الهند.

هذا وقد قامت مجموعة من الفنانين المنضمين إلى مجتمع «آرت بي إيه بارت» من الإمارات العربية المتحدة والهند وتشيلي والإكوادور وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيران وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بعرض أعمالهم الفنية والمساهمة في المزاد الذي سيقام في فندق تاج دبي في منطقة الخليج التجاري (بزنيس بي).

كما يدعم الفعالية المغني ومؤلف الأغاني رونان كيتنغ الذي باع أكثر من 20 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، بصفته فناناً وشخصية بارزة ونشطة في الأعمال الخيرية.

وفي هذا الإطار، قالت الناشطة الخيرية والفنانة مدها ناندا، مؤسسة مجتمع «آرت بي إيه بارت»: بعد بدايتنا الناجحة في العام الماضي، يسرنا التعبير عن شكرنا وامتناننا بالترحيب بالعديد من الفنانين الجدد الذين كانوا جميعاً متحمسين للانضمام إلينا مرة أخرى في دعم دبي العطاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الهند، من خلال أعمالهم الفنية الرائعة.

وقالت آمال الرضا، رئيس إدارة علاقات المانحين والشراكات في دبي العطاء: هناك حاجة ملحة بالنسبة لنا لإحياء ثقافة الفن في بلادنا، ومنصات مثل «آرت بي إيه بارت» تؤدي دوراً مهماً في عرض مواهب الفنانين من جميع أنحاء العالم والمساهمة في تطوير الحركة الفنية، مع استخدام الوسائط الإبداعية أيضاً لتسليط الضوء على القضايا التي تحتاج إلى اهتمامنا وعملنا على الصعيد العالمي.

دور

بدورها قالت فيروز تقي الدين، رئيسة قسم الشراكات وتعبئة الموارد في مكتب اليونيسيف بمنطقة الخليج في دبي: تؤدي مثل هذه الشراكات دوراً حاسماً في مساعدة اليونيسيف على تحقيق أهدافها المهمة وفي مساعدة الأطفال الذين يواجهون أصعب الظروف على مستوى العالم.

من جهته، قال ريتشارد بييتون، رئيس الشراكات وتعبئة الموارد في اليونيسيف في الهند: نحن ممتنون لتلقي دعم من الشخصيات المناصرة للأطفال مثل مدها ناندا، والذين بفضل مساندتهم سنتمكن من الاستمرار في تعزيز حياة الأطفال وتوفير فرص جديدة لهم في جميع أنحاء الهند.

وسيرحب المستشار الفني نيل شوكلا بضيوف معرض الأعمال الفنية عند وصولهم لحضور حفل العشاء السنوي والمزاد الفني. وتضم قائمة الفنانين الحضور كل من الفنان الأمريكي مايكل ستاينبريك، الذي أعادت لوحاته الحياة إلى مشاهد الشوارع المزدحمة في مدينة نيويورك، والفنانة أكشيتا لاد المولودة في مومباي والمقيمة الآن في دبي، حيث تدرس في معهد لوتس التعليمي المرموق، والخطاطة الإيرانية حبيبة موسوي.