« ميتا السينمائي» يجمع أبرز نجوم الفن السابع في دبي 9 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منظمو مهرجان ميتا السينمائي الدولي انطلاق الدورة الثانية من المهرجان في دبي بين 9 و12 نوفمبر المقبل. ويسلط المهرجان السنوي الضوء على مجموعة من أبرز الأفلام العالمية، كما يحتفي بصنّاع الأفلام وخبراء القطاع وعشاق السينما وبحضور نخبة من أبرز النجوم على مستوى العالم. ويقام المهرجان في وافي سيتي، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي في دبي ودعم الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات.

نجاح

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ليلى مسينائي، مؤسِسة مهرجان ميتا السينمائي: «كلنا ثقة بأن دورة هذا العام ستسهم في تعزيز مكانة دبي وإمكاناتها بوصفها مركزاً يتيح لصنّاع الأفلام والمبدعين الالتقاء وتبادل المعارف والخبراء والترويج لأعمالهم».

ويستعرض المهرجان أبرز إنتاجات السينما في المنطقة بالاعتماد على منهج مستقل وموضوعي في اختيار الأفلام المشاركة. وتشهد الأيام الأربعة من الفعالية عرض أكثر من 70 فيلماً مما يزيد على 20 دولة، فضلاً عن استضافة 10 ورش عمل وحضور ما يتجاوز 50 نجماً عالمياً و15 ألف زائر.

ويُقام في المهرجان حفل توزيع جوائز السجادة الحمراء، بمشاركة نخبة من نجوم القطاعين السينمائي والترفيهي ومجموعة من مشاهير المنطقة والعالم.

جوائز

وتشمل جوائز هذا العام 12 فئة مختلفة، ومن ذلك الأفلام القصيرة، والأفلام الطويلة، والأفلام الوثائقية، والأعمال الأولى، والمشروعات الطلابية، وأفلام الاستدامة.

ويقام المهرجان تحت شعار «السينما والاستدامة» وبدعم من شركة إنارة، العلامة التجارية للأدوات المنزلية وأسلوب الحياة المستدام، بوصفها الراعي الرسمي للاستدامة، إضافة إلى عدد من القطاعات الحكومية. وتتولى تنظيم المهرجان شركة جي إم إيفنتس لإدارة الفعاليات بالتعاون مع فوكس سينما ووافي سيتي.

وبدورها، قالت ستيفاني ألكسندرا شارتييه، رئيسة التسويق في مجموعة وافي: «تسلط هذه الشراكة الضوء على التزام مجموعة وافي تعزيز استراتيجية الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات ونحرص على دعم إنتاج المحتوى المحلي والترويج للمحتوى باللغة العربية».

رعاية

ومن جهته، قال سانجاي باتني، نائب الرئيس لقطاع التسويق في مجموعة ماجد الفطيم للترفيه: «تفخر فوكس سينما برعاية مهرجان ميتا السينمائي مجدداً، انطلاقاً من كونها أحد أعرق الداعمين لقطاع السينما في المنطقة. وتوفر هذه المهرجانات منصة استثنائية لصنّاع الأفلام وأبرز الجهات المعنية في القطاع».