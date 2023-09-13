«تشكيل» يصدر دعوات مفتوحة للمشاركة في ثلاثة برامج تطويرية

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مركز «تشكيل»، أحد المراكز البارزة الحاضنة للفن والتصميم في دولة الإمارات، هذا الموسم، لاستقبال طلبات الفنانين والمصممين الراغبين في المشاركة في مبادراته الثلاث المرموقة:

أول برنامج إقامة فنية فردية، وبرنامج الممارسة النقدية، وبرنامج تنوين للتصميم.

ويواصل «تشكيل» التزامه تجاه دعم قطاع الفنون البصرية والتصميم في دولة الإمارات، متيحاً الفرصة أمام الممارسين المبدعين في جميع منصاته لصقل مهاراتهم وإثراء ممارساتهم وتطوير أعمال جديدة.

وأعلن مركز تشكيل عن المواعيد النهائية لتقديم الطلبات، كالتالي: أول برنامج إقامة فنية فردية (لأعضاء تشكيل فقط):

الساعة 10 مساءً يوم 26 سبتمبر. أما برنامج الممارسة النقدية (للمبدعين المقيمين في دولة الإمارات) فيبدأ تقديم الطلبات الساعة 10 مساءً يوم 10 أكتوبر. في حين يبدأ تقديم الطلبات لبرنامج تنوين للتصميم (للمبدعين المقيمين في دولة الإمارات) يوم 2 أكتوبر ويستمر حتى الساعة 10 مساءً يوم 19 نوفمبر.

فرصة

يعد أول برنامج إقامة فنية فردية من تشكيل، في نسخته الثالثة، فرصة مميزة متاحة حصرياً لأعضاء المركز حصرياً لتحسين ممارساتهم وتجربة وسائل جديدة وعرض أعمالهم الفنية.

ويتألف البرنامج من إقامتين مدة كل منهما ستة أسابيع (تقام الأولى بين 24 أكتوبر و22 ديسمبر 2023 والثانية بين 2 يناير و4 مارس 2024) تتيحان باقة تتضمن مساحات عمل في الاستوديو وتلقي الإرشاد والاستفادة من الموارد والحصول على التمويل، ليتوج كل ذلك بإقامة معرض فردي في مرافق «تشكيل» الواقعة في حي الفهيدي التاريخي.

وتعمل النسخة التاسعة من برنامج الممارسة النقدية، التي يستمر تلقي طلبات المشاركة فيها حتى 10 أكتوبر، على تعزيز التفكير والتجريب النقديين، ما يفتح قناة للحوار المثير للفكر والتوسع الفني والتفاعل مع الفن المعاصر.

ومن المقرر أن يدفع البرنامج، الذي يمتد لاثني عشر شهراً (من يناير إلى ديسمبر 2024)، الفنانين الذين يقع عليهم الاختيار إلى تحدي التقاليد الفنية وإثراء عملياتهم الإبداعية والتواصل مع الموجهين وتطوير مهارات جديدة أثناء إجراء البحث والتجريب الذي ينتظر أن يؤدي إلى إبداع مجموعة جديدة من الأعمال، لتعرض في معرض فردي لمدة ستة أسابيع يقام في «تشكيل» عام 2025.

قيم

تشمل النسخة الحادية عشرة من برنامج تنوين للتصميم الرائد الذي يستمر لمدة 11 شهراً، التفكير والتجريب وصنع النماذج الأولية وتصنيع قطعة تصميم قابلة للإنتاج التجاري تجسد قيم التصميم المعاصر في دولة الإمارات ومبادئ الاستدامة.

ويتيح برنامج تنوين أرضية تدريب ثابتة أمام ممارسي التصميم في بداية حياتهم المهنية، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية والحرفية التقليدية وتقنيات التصنيع المتطورة، للتعريف بأنفسهم وتأسيس حضورهم في السوق الإماراتية، وتتويج ذلك بعرض تصاميمهم النهائية لأول مرة في أسبوع دبي للتصميم.

هذا، ومن المقرر أن يبدأ «تشكيل» في استقبال طلبات الاشتراك في برنامج تنوين للتصميم 2024 اعتباراً من 2 أكتوبر المقبل ولغاية 19 نوفمبر.