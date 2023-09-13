مسرحية «شبح الأوبرا» تعود إلى دبي في 2024

المصدر: دبي – نهى حوّا

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بعد أن لاقت استحساناً واسع النطاق من قبل الجمهور في دبي عند عرضها في عام 2019، تعود المسرحية الموسيقية الأشهر في العالم «شبح الأوبرا»، إلى دبي مجدداً في عام 2024، لتأسر محبي الفن بروعة مقطوعاتها الموسيقية والأداء المميز لعدد من الفنانين الموهوبين.

ووفق موقع «واتس أون» سيتمكن جمهور دبي من مشاهدة العرض الموسيقي من 22 فبراير إلى 10 مارس 2024، مع باقة من ألحان الموسيقي الحائز جوائز أندرو لويد ويبر، الأكثر روعة وإثارة، في مزجها بين الكلاسيكي والشعبي مع تأثيرات من الأوبرا وموسيقى البوب.

وتستند المسرحية إلى رواية الصحفي والكاتب الفرنسي غاستون ليرو، الميلودرامية الخالدة، التي تروي الحكاية المروعة للعبقري الموسيقي، الشبح القاتل الذي يهدد مسرح باريس في القرن الـ19.

وفي المسرحية ينبهر الشبح بموهبة الشابة كريستين وصوتها السوبرانو، وبعد استدراجها لتكون تلميذته، يقع في حبها ثم ينزلق إلى حالة من جنون الغيرة عندما يعلم بعلاقة حب تربطها مع راعي الأوبرا، راؤول. ويلي ذلك سلسلة من الأحداث الدرامية التي يتم إحياؤها على خشبة المسرح من قبل مجموعة من الفنانين الذين يتركون المشاهدين في حالة من الترقب، فيما يستمتعون بالألحان والأصوات والتصاميم.

يذكر أنه عندما عرضت لأول مرة في دبي كان عدد المشاركين في المسرحية الموسيقية كبيراً من الممثلين وطاقم العمل وأعضاء الأوركسترا. وضم العديد من المؤثرات لناحية المشاهد والأزياء والإضاءة وإعدادات المسرح من سلالم وقارب وبحيرة وثريا ومرايا وشموع وغيره.