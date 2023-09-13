روائع «فرقة الإمارات»الموسيقية على مسرح «العويس» 16 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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باقة متنوعة من الأعمال الموسيقية التراثية والعصرية، تمتع بها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الجمهور، في حفل موسيقي لفرقة الإمارات الموسيقية، تنظمه في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت المقبل، في قاعة المسرح بمبنى المؤسسة في شارع الرقة بدبي.

تأسست فرقة الإمارات الموسيقية في يناير 2020 تحت مظلة وزارة الثقافة والشباب، بإشراف الفنان عيد الفرج، وتضم في صفوفها 25 فناناً بين عازف ومغنٍّ، غالبيتهم من أبناء الإمارات، إلى جانب عدد من الوافدين العرب ذوي التخصص العالي في مجال الموسيقى، مهمتهم التدريس والتدريب ودعم الفرقة بالعزف والقيادة.

وقد جاء تأسيس الفرقة للحفاظ على التراث الفني والموسيقي الإماراتي وتقديمه بصورة مواكبة لما وصلت إليه الإمارات من تطور ورقي في شتى المجالات مع المحافظة على روح الهوية الإماراتية فنياً وموسيقياً وأداءً، ولرفد المكتبة الوطنية للدولة بالإبداعات الفنية الموسيقية المتميزة، وكذلك لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية في مجال الموسيقى من المهرجانات والأسابيع الثقافية، وغيرها من المناسبات الوطنية والمحلية في ربوع الإمارات.

يتضمن الحفل وصلات غنائية إماراتية وعربية طربية قديمة، منها: صوت السهارى، بتلوموني ليه، النهر الخالد، ما علينا، تعبت من السفر، وغيرها من الأغنيات الشائعة التي ستقدم بأصوات أحمد الرضوان وسيف العلي وجاسم محمد، إضافة إلى مقطوعات عزف منفرد على العود والقانون والكمان والناي والأورج والتشيلو، يقدمها أمهر العازفين في الفرقة. وكانت فرقة الإمارات الموسيقية قد عزفت في العديد من المسارح الإماراتية وشاركت في الكثير من الأنشطة الوطنية، ونالت الإعجاب والتقدير لدى كل من حضر عروضها.