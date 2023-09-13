جماليات النقوش الثمودية والنبطية جوهر إصدارين متخصصين

المصدر: دبي - البيان

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في إطار جهود السفارة الثقافية لدولة الإمارات لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) أصدرت أخيراً كتابين عن النقوش الثمودية والنبطية، الأول بعنوان «إضاءات على الوجود النبطي في مصر من خلال النقوش والآثار المكتشفة»، والثاني بعنوان «الخيل في النقوش الثمودية»، وتأتي هذه الإصدارات ضمن برنامج الفعاليات والتظاهرات الثقافية المحلية والإقليمية التي تنظمها السفارة الثقافية تحت شعار «نغير بالثقافة والثقافة تغيرنا» في مختلف العواصم العربية، والتي تسعى بدورها إلى تعزيز الهوية والتراث والثقافة العربية، إضافة إلى الحرص على تشجيع الدراسات التاريخية والأثرية، ودعم الباحثين العرب في مختلف الجامعات والمراكز البحثية، وخلق حراك ثقافي وعلمي في وطننا العربي.

والكتاب الأول بعنوان «إضاءات على الوجود النبطي في مصر من خلال النقوش والآثار المكتشفة» للدكتور محمود سالم غانم مفتش آثار مصرية أول - وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية، كتب تقديمه الأستاذ الدكتور سليمان الذييب أستاذ الكتابات العربية القديمة، وراجعه الأستاذ الدكتور زياد السلامين أستاذ الآثار والنقوش النبطية، وصدر عن مؤسسة عابر الثقافية.

والكتاب الثاني بعنوان «الخيل في النقوش الثمودية» للباحث ممدوح بن مزاوم الفاضل بالمملكة العربية السعودية، كتب تقديمه الدكتور محمد بن علي الحاج أستاذ الآثار في جامعة حائل، وصدر عن دار المفردات للنشر.

وموضوعه يعد الأول من نوعه، كما يعتبر فاتحة للمختصين وأيضاً إضافة لإثراء المكتبة العربية والعلمية، حيث يتحدث عن الخيل، وهي عزيزة عند العرب ولها مكانة كبيرة لديهم، فقد دون العرب القدماء بجوار رسوماتهم نقوشاً تدل على الخيل، ونجد هذه النقوش منتشرة في كل مكان بالجزيرة العربية.

ويشمل الكتاب متوسط الحجم ويقع في سبعين صفحة، أسماء الخيل وصفاتها في النقوش الثمودية والتي بلغ عددها (15) كلمة وجدت بجوار رسومات الخيل. كما عرض الكتاب صوراً لرسومات الخيل والنقوش بجوارها، مع تقديم قراءة لكل نقش، وشرح مبسط للكلمات التي جاءت للدلاله على الخيل كاسم أو صفة أو جنس.

والكتاب دراسة وصفية لعدد من رسومات الخيل في الفترة الثمودية، وطريقة الرسم وصفات الخيل العربية في الرسومات الثمودية، كما يشمل الكتاب استخدامات الخيل عند الثموديين وذلك من خلال ما رسموه عن الخيل في الرسومات الثمودية ومن هذه الاستخدامات: (القتال – جر العربات – حراسة الإبل – قتال الأسود – للسباق).