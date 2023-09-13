«المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» يعزز ثقافة القراءة والإبداع

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظم «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» جلسة قرائية وورشة عمل حول كتاب «بو هو بيرد» لطلاب الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الشيخة مريم بنت غانم الشامسي في الشارقة، وذلك ضمن برنامجه «العودة إلى المدرسة» الرامي إلى نشر ثقافة التعليم والتعلم، وتعزيز حب القراءة بين الأطفال وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

ويستهدف البرنامج، الذي يستمر من 7 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي، حيث يتضمن سلسلة من الزيارات إلى المدارس والمكتبات في جميع أنحاء الإمارات، ومجموعة متنوعة من الجلسات القرائية وورش العمل التفاعلية والفعاليات الفنية المتعلقة بالكتب التي قرؤوها.