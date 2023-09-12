عروض فيلم «ذا نان 2».. تفاعل كبير ونجاحات متواصلة

المصدر: دبي - البيان

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نجاحات كبيرة يواصل تحقيقها فيلم «ذا نان 2» في عروضه بدولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع.

وقد كان لافتاً في الصدد، تنظيم فعالية خاصة بعروضه ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أقيمت أخيراً، إذ تمثلت في تجربة لاكتشاف المتابع الأكثر عشقاً لأفلام الرعب على مستوى المنطقة.

حيث تمت دعوة ما مجموعه 72 مشاهداً في الإمارات والسعودية لحضور الفيلم وقيست معدلات ضربات قلوبهم للتعرف إلى مستويات تفاعلهم مع هذا الفيلم المليء بالتشويق.

وسجلت خلال العرض الذي استمر لنحو 110 دقائق، نسب 60 % ارتفاعاً بضربات القلوب من 73 ضربة بالدقيقة إلى 117 ضربة بالدقيقة كمعدل عام، إذ كشفت هذه النتائج بدقة عبر تزويد المتابعين بساعات ذكية، ربطت حول معاصمهم، تتضمن قسماً جديداً مخصصاً لمعدل ضربات القلب (Personalized Heart Rate Zone) يقوم بتحليل القدرات البدنية الشخصية، مع تمتعها بتصاميم جديدة تتيح رؤية أفضل حتى في صالات السينما المعتمة!

ولقد تم في لحظة عرض المشهد الأكثر مساهمة بزيادة ضربات القلب في تلك الليلة تسجيل المعدل الأعلى لضربات القلب، حيث زادت بقوة لتصل إلى ما معدله 149 ضربة بالدقيقة.

ووصف المشاركون لحظة ظهور فالاك، بكونها تلازم الذاكرة وتولّد الكوابيس الدائمة. وضمن هذا السياق، تم اختيار المشاركين الأكثر جرأة والذين تمتعوا بالمعدلات الأدنى لضربات القلب، فطبقاً لما كشفته نتائج التجربة.

والتي تعاونت فيها شركة «وارنر براذرز بيكتشرز»، مع شركة «سامسونغ»، واستخدمت فيها ساعات «سامسونغ غالاكسي 6» و«سامسونغ غالاكسي 6 كلاسيك»، التي وظفت بتجربة القياس هذه، حصل في الإمارات العربية المتحدة على هذا اللقب أحمد جابر، الشاب البالغ من العمر 28 سنة، أما في المملكة العربية السعودية فكان اللقب من نصيب الشاب أسامة عصام البالغ من العمر 25 سنة.