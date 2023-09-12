انطلاق فعاليات معرض «حروف من نور» في متحف اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح معالي محمد خليفة المبارك، رئيس اللوفر أبوظبي، أحدث معارض اللوفر أبوظبي «حروف من نور»، الذي يعرض مجموعة من أقدم النصوص المقدسة في الأديان التوحيدية الثلاث، ويستمر حتى 14 يناير القادم.

ويسلط المعرض المُقام بالشراكة مع المكتبة الوطنية الفرنسية ومؤسسة متاحف فرنسا، الضوء على السياق التاريخي الذي ظهرت فيه الكتب المقدسة.

كما سيوضح طريقة تناقلها على مر السنين، إضافةً إلى الكشف عن الممارسات العلمية والروحانية المرتبطة بها ودورها الأساسي في التاريخ الفكري والفني العالمي.

سيحظى زوّار المعرض الذي يضم أكثر من 240 عملاً فنياً، بفرصة لاستكشاف أهم وأجمل المخطوطات من القرآن والإنجيل والتوراة، إضافةً إلى تحف فنية من مجموعة مقتنيات المكتبة الوطنية الفرنسية، ومتحف اللوفر في باريس، ومتحف اللوفر أبوظبي.

وتضم المجموعة المعروضة مخطوطات، وصوراً فوتوغرافية، وفنوناً تصويرية، وأعمالاً فنية ثلاثية الأبعاد، ومنسوجات، ولوحات من كافة أنحاء العالم.

وسيقدم المعرض لزوّاره رؤية معاصرة من خلال عرض عمل فني يحمل اسم «اللامرئيّ» للفنان التشكيلي السعودي مهنّد شونو، وهو عبارة عن عمل تركيبي تلتقي فيه بصورة مجازية خيوط تمثل الأديان الثلاث، وذلك عبر تجربة تأملية.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: يمَكِّن معرض «حروف من نور» زوّاره من الانطلاق في رحلة من رحلات التأمل العميق لاستكشاف التفاعل الدقيق بين الإبداع والجوانب الروحانية..

وهذا المعرض مجموعة متميزة تشمل «الكتاب المقدّس، نسخة سوفينيي»، ولوحات رائعة مثل «العذراء والطفل» للفنان جيوفاني بيليني.

إضافةً إلى قطع أثرية مذهلة مثل «مفتاح الكعبة»، ومن خلال هذه المجموعة المتميزة يسلط المعرض الضوء على الأصول المشتركة للديانات السماوية الثلاث، حيث يجسد كل منها معنى الجمال والمعرفة.

وتابع قائلاً: «إنه لشرف لنا أن نتعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية، ومؤسسة متاحف فرنسا لتنظيم هذا المعرض؛ ما يعزز من الروابط الثقافية ويدعم تطورها».

من جانبه، قال لوران إريشيه، رئيس قسم المخطوطات الشرقية في المكتبة الوطنية الفرنسية، إن المعرض يضم مجموعة من أقدم وأهم الكتب والمخطوطات.

إضافةً إلى أعمال فنية خطية متميزة ذات زخارف رائعة، حيث يؤكد على شمولية رسائل القرآن والإنجيل والتوراة، إضافةً إلى إبراز البعد الأخلاقي المتأصل في هذه الأديان الثلاث.

ويبرز دورها المحوري في صياغة التاريخ الفكري والتاريخ الفني على المستوى العالمي. ويتماشى هذا تماماً مع البعد العالمي لمتحف اللوفر أبوظبي باعتباره ساحة مشتركة لتعزيز الحوار.

حيث يستوعب مختلف الثقافات بهدف تسليط الضوء على قصص الإنسانية المشتركة التي تتجاوز حدود الحضارات والعصور والأماكن.

من جهتها، قالت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر، والمديرة السابقة لإدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي:

«من خلال تسليط الضوء على الأحداث والشخصيات التي اشتركت في ذكرها نصوص من الأديان التوحيدية الثلاث، فإننا نسعى لتعميق فهم الزوّار لهذه الكتب المقدسة، ما يمنحهم فرصة لتأمل التاريخ الثري لهذه النصوص المقدسة واستكشاف أشكالها، ولغاتها، والنصوص التي تتضمنها».

يجسّد معرض «حروف من نور» لحظة استثنائية لتأمل مجموعة من الأعمال النادرة المتمثلة في الكتب التوحيدية المقدسة، وما يُعرض بجانبها من أعمال فنية أخرى. وتشمل تلك الأعمال الفنية قِطَعاً أثرية مثل «صحيفة من المصحف الأزرق»، حيث نرى تفسير عنوان المعرض «حروف من نور» بين سطورها.

وقد خُطّت كلمات هذا العمل الحديث نوعاً ما بحروف ذهبية تتميز بتباينها مع الخلفية الزرقاء الداكنة؛ ما يبعث الرائي على التأمل.