«دبي ميراكل جاردن» ضمن أفضل 5 حدائق مذهلة في آسيا

المصدر: دبي - نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل أبرز المواقع الإخبارية والترفيهية العالمية المتخصصة، الاحتفاء والإشادة بأهمية حديقة دبي ميراكل جاردن، لما تتسم به من فرادة وتحققه من أرقام قياسية في عدد الزيارات وسوى ذلك من النجاحات التي تؤكد أهميتها العالمية، وقد أفادت «شبكة أخبار آسيا»، في هذا السياق، نقلاً عن صحيفة «ديلي ستار» البنغلادشية، بأن «ميراكل جاردن» تعد من بين أفضل 5 حدائق مذهلة في آسيا تستحق الزيارة.

عجائب

وذكرت الشبكة، ما أوردته «ديلي ستار»، من أن عجائب آسيا النباتية تتراوح من حدائق القصور القديمة التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان، وصولاً إلى الواحات المصممة بدقة وسط مدن الشرق الأوسط القاحلة، وأن تلك الحدائق الساحرة في أنحاء القارة الشاسعة، لا تعرض مهارة البستنة لمبدعيها فحسب، وإنما تشكل أيضاً وجهات هادئة من صخب الحياة.

ووفق «ديلي ستار»، تتميز «ميراكل جاردن»، بوصفها ثاني أكبر حديقة في العالم، بمشهد مذهل يضم أكثر من 50 مليون زهرة تم ترتيبها بأنماط لافتة، وهي تنفرد بتصميماتها الخيالية، بدءاً من شكل أهرامات من زهور وحتى طائرة «إيرباص إيه380» بالحجم الطبيعي مزدانة بألوف الأزهار الملونة، مما يجعلها الموقع المثالي لعشاق التصوير الفوتوغرافي.

ألوان وقصص

كذلك نظراً لأن الحديقة تجدد نفسها مع مرور كل موسم، فإنها تعد بتجربة جديدة لأولئك الذين يعودون للتجول في مساراتها التي تمتلئ بالألوان من أكتوبر حتى مايو. ونظراً لشعبتيها الهائلة، نصحت بتأمين تذكرة لزيارة الحديقة مسبقاً لضمان تجربة مريحة. وكانت قد اختارت «ديلي ستار» حديقة «ميراكل جاردن» في دبي بجانب حدائق الخليج في سنغافورة، وحدائق شاليمار باغ في الهند، وحديقة كينروكو_إن في اليابان، وحدائق يويوان في الصين.