مقهى الفجيرة الثقافي يستعرض فلسفة الأدب الساخر

المصدر: الفجيرة - البيان

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نظم مقهى الفجيرة الثقافي بجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع مكتبة الفجيرة الرقمية التابعة لجامعة الفجيرة، أمس، أمسية أدبية بعنوان «فلسفة الأدب الساخر»، حضرها خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد سعيد مدير المكتبة الرقمية، والدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، وزينب المطوع مديرة العلاقات العامة بالمكتبة، وعدد من المثقفين والإعلاميين.



استضافت الأمسية، التي جاءت ضمن الموسم الثقافي الجديد لـ«الفجيرة الثقافية»، كلاً من الكاتب والإعلامي الدكتور عبدالله الشويخ، ورسام الكاريكاتير خالد الجابري، والكاتبة أحلام معيوف، وأدارتها الكاتبة سلمى الحفيتي المدير التنفيذي للشؤون الثقافية بالجمعية.

حقائق وأفكار

وقال خالد الظنحاني: إن الأدب الساخر فن أدبي راقٍ هدفه إبراز الحقائق المتناقضة والأفكار السلبية في المجتمع من خلال صور شعرية أو نثرية أو رسومات، وهو يعالج قضايا مجتمعية بطريقة ظريفة وخفيفة الظل، ما يسهم في توضيح الجوانب السلبية في الحياة اليومية، وشدد على ضرورة أن يحافظ الأدب الساخر على رقيه، وألا يكون هدفه إضحاك الناس في المقام الأول، بل تناول قضية معينة هادفة.



وقالت سلمى الحفيتي: إن الأدب الساخر بشقيه الكتابي والمرئي كما في المرآة المحدبة، يظهر الوجه بشكل غير طبيعي، يتضخم هنا أو يضمر هناك، ولكن «غير الطبيعي» هذا مأخوذ من الطبيعي الذي فينا، وبين الأصل والسطحي والخيال العميق يستمد الأدب الساخر عموماً مصداقيته وسبب وجوده ومعالجته لقضايا المجتمع وتطلعاته.

أنماط الكتابة

وأوضح الدكتور عبدالله الشويخ أن الأدب الساخر لا يمكن اعتباره حالة بل نمطاً من أنماط الكتابة ولعله أصعب أنواع الكتابة، إذ إنه لا يعني بالضرورة أن ينجح الكاتب بزراعه الابتسامة على وجه القارئ كما يعتقد البعض، بل ما يفعله هو وضع التناقضات في المجتمع في إطار يحترم ذكاء القارئ، وأن الأدب الساخر يمكن أن يكون طريقة لقول ما لا يمكن قوله بطريقة غير مباشرة وهو تكنيك يحفظ وجه الكاتب والقارئ في الوقت نفسه.



وكرس خالد الجابري مساهمته للحديث عن الكاريكاتير باعتباره أحد أنواع الأدب الساخر الذي يعبر بالصورة أكثر من تعبيره بالكلمة، وقال: يعد الكاريكاتير أقوى من المقال الساخر لقوة تأثيره البصري على القراء، وهذا يتجلى من خلال اهتمام مدراء تحرير الصحف بالكاريكاتير بشكل خاص. ثم تطرق إلى تجربته مع الكاريكاتير من حيث كيفية تقبله كرسام للنقد وأهمية ذلك على أعماله، فضلاً عن المواصفات التي يجب أن تتوافر في فنان الكاريكاتير.

تجربة

واستعرضت الكاتبة أحلام معيوف الزيودي تجربتها الأدبية، مشيرةً إلى إصدارها الأول «إذا القلم ابتسم»، الذي يتناول أهمية التفكير الإيجابي، ثم تطرقت إلى روايتها بعنوان «حسد»، وهي باللهجة العامية تحكي التحديات التي تواجهها المرأة.

في ختام الأمسية، كرم خالد الظنحاني يرافقه الدكتور محمد سعيد وزينب المطوع، ضيوف الأمسية والداعمين لها، تقديراً لمشاركتهم ومساهمتهم المتميزة والثرية.