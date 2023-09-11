مهرجان البندقية السينمائي يتوج «بور ثينغز» بـ«الأسد الذهبي»

المصدر: البندقية ـــ أ ف ب

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توج مهرجان البندقية السينمائي فيلم «بور ثينغز»، عن نسخة أنثوية من الوحش الشهير «فرانكنشتاين» تجسد دورها إيما ستون، بـ«الأسد الذهبي» في ختام الدورة الثمانين من الحدث.

ويشكّل الفوز بهذه الجائزة المرموقة تكريساً انتظره طويلاً المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس، المشارك باستمرار في المهرجانات، والمعروف خصوصاً بفيلميه «ذي لوبستر» و«ذي فيفوريت».

ويقدّم الفيلم ما يشبه النسخة الأنثوية من المسخ فرانكنشتاين، بأسلوب فانتازيا باروكي، بجزء كبير بالأبيض والأسود. ويمزج العمل بين الطابع الترفيهي والمنحى الهادف المشحون بالرسائل الاجتماعية بشأن القواعد المفروضة على النساء.

إيما ستون

وتؤدي النجمة الأمريكية إيما ستون، وهي أيضاً منتجة الفيلم، دور كائن ساذج يتلقى تربية عاطفية. ولم تتمكن ستون من حضور مهرجان البندقية بسبب الإضراب الذي يشلّ هوليوود منذ أشهر.

وقال يورغوس لانثيموس عند تسلمه جائزته إن الفيلم وشخصيته الرئيسية بيلا باكستر، «المخلوقة المذهلة، ما كانا ليريا النور لولا إيما ستون، المخلوقة المذهلة هي الأخرى».

وحصلت أنييشكا هولاند، وهي من أبرز الأصوات في السينما البولندية، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمها «غرين بوردر»، الذي يعرض المصير المأسوي للمهاجرين من سوريا وأفغانستان وإفريقيا، الذين تعرّضوا للتقاذف بين بولندا وبيلاروس عام 2021، وتحوّلوا أسرى لعبة دبلوماسية تتجاوزهم.

أفضل ممثل

وحصل السنغالي الشاب سيدو سار على جائزة أفضل ممثل واعد، عن دوره كمهاجر شاب يعبر إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، معرضاً حياته للخطر للوصول إلى إيطاليا، في «إيو كابيتانو» للمخرج ماتيو غاروني، الفيلم الذي حصل أيضاً على جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج.

على صعيد التمثيل، فاز الممثل الأمريكي بيتر سارسغارد ومواطنته كايلي سبايني بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة.