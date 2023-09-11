شمس الفرح تشرق من دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تقف الكلمات عاجزة أمام عظمة وروعة ما تبثه دبي من متعة، لعشاق الفن والغناء، فشمس الفرح لا تغيب في سمائها، حيث تواصل الإمارة استقطاب أبرز نجوم العالم ليقدموا على أرضها حفلات فنية مليئة بالطرب والألحان، لتصدح أرجاؤها بإبداعات الثقافات، وليعلو بين جنباتها صوت المرح والإبداع.

أغانٍ متفردة

وفي هذا الإطار، يحيي عيضة المنهالي، وفؤاد عبد الواحد، وأصيل هميم، حفلاً فنياً في دبي 22 سبتمبر الجاري على مسرح كوكاكولا أرينا.

وسيقدم الفنانون باقة من أروع أغانيهم المتفردة القديمة والحديثة، ما سيشعل حماس وإعجاب جمهور الحفل، وسيعيش جمهور دبي أجواء ممتعة مليئة بالطرب والموسيقى والألحان والعواطف والثراء الثقافي.

ولعيضة المنهالي العديد من الأغاني الشهيرة التي لطالما أطربت مسامع الجمهور ومنها: «تدري انته»، و«هبت نسايم» و«شل روحي»، وغيرها الكثير.

ويمتلك فؤاد عبد الواحد عدداً من الأغاني التي يستمتع بها الجمهور ومنها: «الحب الكبير» و«مسالم».

واحترفت أصيل هميم الغناء وهي في عمر الثانية والعشرين، فقدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية، كما شاركت في غناء مجموعة من شارات المسلسلات.

ومن أشهر أغانيها «بلاني زماني» و«ادعي علي بالموت» وغيرها.

فرقة «جنون»

وتستضيف دبي فرقة «جنون» المشهود لها عالمياً ضمن جولتهم المنتظرة «جولة الأزادي» وذلك في 6 أكتوبر المقبل بكوكاكولا أرينا.

وحققت فرقة جنون سمعة عالمية وجماهير مخلصة. وباعت الفرقة أكثر من 30 مليون ألبوم حول العالم، بما في ذلك الألبومات متعددة البلاتين «الأزادي» و«بارفاز». وتشتهر الفرقة بأغانيها التي تصدر قوائم النجاح مثل «سايوني»، «دم مست قلندر»، و«غوم تانا». وشاركت فرقة «جنون» مع فنانين أيقونيين مثل نصرت فتح علي خان وأليشيا كيز وإيه. آر. رحمن. وتعد جولة «الأزادي» تجربة لا تُنسى، حيث تمزج بين الموسيقى الصوفية الراقية والأداء الأكوستيكي المؤثر.

«بن آند بن»

ويستضيف مسرح كوكاكولا أرينا في دبي 14 أكتوبر المقبل حفلة لفرقة «بن آند بن»، أكبر فرقة مبيعات في الفلبين، لتقدم ليلة من الأغاني المؤثرة والعروض الرائعة!

وحققت فرقة بن آند بن، منذ تأسيسها في عام 2016، بقيادة الأخوين التوأم ميغيل بنيامين وباولو بنيامين، شهرة كبيرة بفضل نمطها الموسيقي الفريد الذي يمزج بين الفولكلور، الإندي وعناصر البوب، إضافة إلى كلماتها المؤثرة.

باعتبارها فرقة تحقق مبيعات بلاتنيمية، حققت الفرقة أكثر من مليار مشاهدة عبر الإنترنت وتم اختيارها كـ«الفنان الأكثر استماعاً» على Spotify سبوتيفاي في الفلبين لعام 2020. وتم تكريمها أيضاً بجائزة أفضل فرقة آسيوية في جوائز NME لعام 2022.

نيها كاكار

وعشاق الموسيقى في دبي على موعد مع حفل «نيها كاكار» على مسرح «كوكاكولا أرينا» 22 أكتوبر، لتبهر عشاقها المتوقع أن يكونوا بالآلاف.

تُعتبر نيها كاكار واحدة من أبرز نجمات الموسيقى حول العالم، حيث تمكنت بأغانيها الناجحة من اجتذاب الجماهير واحتلت قمم المخططات الموسيقية. بدأت نيها رحلتها نحو النجومية عندما شاركت في الموسم الثاني من برنامج «Indian Idol» في عام 2006، ولم يمضِ وقت طويل حتى ارتقت بشهرة كبيرة وحصلت على لقب «شاكيرا الهند». منذ ذلك الحين، لم تتوقف نيها عن الإبداع الموسيقي وسطّرت العديد من النجاحات بفضل صوتها الرقيق وأدائها الجاذب على المسرح.