611 مشاركة في «تأليف النص المسرحي»

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكد إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، أن أعضاء لجنتي تحكيم مسابقتي تأليف النص المسرحي الموجه للكبار (فوق 18 عاماً) وتأليف النص المسرحي الموجه للأطفال (من 6 إلى 18) قد باشروا أعمال التقييم والتحكيم لنصوص المسابقتين.

وأشار إسماعيل عبدالله إلى أن المسابقتين في النسخة 16 التي تمت في هذا العام، قد سجلتا رقماً قياسياً من حيث عدد المشاركات، حيث بلغت 611 مشاركة توزعت على النحو التالي: 256 نصاً موجهاً للأطفال من 6 إلى 18 سنة، و297 نصاً موجهاً للكبار فوق 18 سنة، فيما تم استبعاد 58 نصاً لعدم مطابقتها لشروط المشاركة، وكان باب التقديم قد أغلق 31 أغسطس الماضي.

أهمية ومكانة

ولفت إسماعيل عبدالله إلى أن هذا الرقم 611 لم يأتِ صدفة بل نتيجة رسوخ أهمية ومكانة هذه المسابقة التي عملت الهيئة على توفير أعلى شروط العدالة والشفافية في تحقيق نتائجها، وقدمت على مدار 15 دورة سابقة المنصة التي برزت منها أسماء مؤلفين جدد، صارت أسماؤهم علامات في المشهد المسرحي العربي.

وأكد إسماعيل عبدالله أن كوكبة من المبدعين يتولون في كل عام عملية التحكيم التي تتم وفق ضوابط ومعايير دقيقة وواضحة من حيث مراعاة تقنيات الكتابة وكذلك مضامينها.