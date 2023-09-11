بدور القاسمي تدعو النساء للاتحاد والعمل معاً لمواجهة التمييز في بيئة النشر

المصدر: ريو دي جانيرو - البيان

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وجهت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مبادرة «ببلش هير» PublisHer الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، دعوة للنساء البرازيليات العاملات في صناعة الكتاب للاتحاد والتعاون والتنسيق لكشف أشكال التمييز والتحيّز الواقعة على المرأة في بيئة العمل.

جاء ذلك ضمن مشاركتها بجلسة حوارية في فعاليات «معرض ريو دي جانيرو الدولي للكتاب 2023»، وهي الفعالية الثانية لمبادرة «ببلش هير» PublisHer في البرازيل بعد الإعلان عن إطلاق منصتها الدائمة في مدينة ساو باولو البرازيلية العام الماضي.

وقالت الشيخة بدور القاسمي أثناء الجلسة التي أدارتها الصحفية تاليتا فاتشيني العاملة في وكالة «ببلش نيوز» الإخبارية: «على المرأة ألا تتسامح مع أي من أشكال التمييز الذي تتعرض له، وعليها ألا تصمت عن ذلك، وأن تقف، وتتكلّم، وتواجه هذه الممارسات ليصل صوتها إلى العالم أجمع، فرغم أن هذه المهمة ليست سهلة، لكنها خطوة جوهرية في التصدي للتمييز ضد المرأة، ولا يمكن الوصول إلى واقع منصف وبيئة داعمة إيجابية من دون تضحيات».

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «يجب على النساء أن يتحدن، ويعملن معاً، ويشكلن شبكات اجتماعية داعمة وقوية، لأن الاتحاد قوة، والأفراد إذا شكلوا مجموعات، فإنهم يصبحون قوة لا يستهان بها أبداً».

وحول السبب الذي دفعها إلى إطلاق مبادرة «ببلش هير» PublisHer العالمية في العام 2019، أكدت الشيخة بدور القاسمي أن المبادرة جاءت نتيجة رفضها لفكرة سيطرة الرجال على المناصب القيادية والفرص المتاحة في قطاع النشر بشكل غير متناسب مع حضور المرأة ودورها في الصناعة، مشيرة إلى أن هذا الواقع يشكل مفارقة لافتة، لأن معظم أفراد القوى العاملة في صناعة الكتاب من النساء.

وتابعت الشيخة بدور القاسمي: «أدهشتني أوجه الشبه في القصص التي استمعنا إليها من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكيتين، والتي أكدت أننا نواجه ثقافة عالمية من عدم التكافؤ وغياب العدالة ضد المرأة في قطاع النشر».

فعاليات مصاحبة

وتضمن برنامج مشاركة منصة «ببلش هير» في المعرض جلسة حوارية شاركت فيها سبع ناشرات رائدات هن، فلافيا برافين، مديرة منصة «ببلش هير» في البرازيل، ومديرة «سابر إديوكاساو»، وكاريني بانسا، المؤلفة والناشرة في مجموعة «غيراسول» البرازيلية، وآنا ليما، المحررة التنفيذية في دار «روكو» للنشر، وروبرتا ماشادو، مديرة الشؤون التجارية لـ«مجموعة ريكورد»، وكاميلا بيرلنغيرو، المحررة المستقلة، وليزاندرا ماغون، مؤسِّسة «إيديتورا جانديرا»، وباولا كارفالهو، مديرة «تينتا دا شينا برازيل»، وأدارتها تاليتا فاتشيني.

واصطحبت مارثا ريباس، أمينة «معرض ريو دي جانيرو الدولي للكتاب» والشريكة المؤسسة لـ«مابالاب»، كلاً من الشيخة بدور القاسمي والناشرات الحاضرات والمشاركات في جولة على أجنحة المعرض وقاعاته وأروقته.

واستضافت الشيخة بدور القاسمي الناشرات البرازيليات في حفل عشاء للتعرّف أكثر على «ببلش هير»، ولتفتح أمامهن فرص التواصل وتبادل الأفكار ومناقشة سبل التعاون لتمكين المرأة في قطاع النشر.