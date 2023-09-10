700 موقع في التشيك ضمن فعالية أيام التراث الأوروبي

المصدر: براغ - د ب أ

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فتح أكثر من 700 موقع تراثي في جمهورية التشيك أبوابه أمام الجمهور مجاناً في إطار فعالية أيام التراث الأوروبي أمس السبت.

وأفاد الموقع الإلكتروني لراديو براغ إنترناشونال، بأنه يمكن للمواطنين زيارة المئات من مواقع التراث الرسمية، ولكن أيضاً الكثير من المباني الخاصة والحكومية، مثل مجالس البلدات والكنائس والمدارس والمنازل السكنية، التي عادة لا يمكن أن يدخلها الجمهور، من الآن وحتى 17 سبتمبر الجاري.

وسوف تقام مراسم الافتتاح الرسمي لفعالية أيام التراث الأوروبي في بلدة بودبرادي في وسط بوهيميا التي تحتفي بمرور 800 عام على تأسيسها.

وانضمت التشيك في عام 1991 إلى فعالية أيام التراث الأوروبي التي أقيمت بناءً على مبادرة من مجلس أوروبا.