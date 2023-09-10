دبي نافذة معرفة وترفيه عالمية

المصدر: دبي - البيان

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تضيف دبي وجهات ترفيهية جديدة إلى قائمتها المدهشة من الوجهات العالمية الفريدة، التي تقدم تجارب لا تنسى للزوار والمقيمين على مدار العام. ومن هذه الوجهات التي لاقت رواجاً هذا العام، 9 وجهات متنوعة، تتصدرها مكتبة محمد بن راشد، المعلم الحضاري والثقافي الفريد، الذي يقدم مفهوماً عصرياً جديداً لفكرة المكتبة العامة وموقعها من الحياة اليومية بالنسبة للسكان، إلى جانب أنها تمثل وجهة تستقطب السياح من ذوي الاهتمامات المختلفة.

مكتبة محمد بن راشد

شيدت مكتبة محمد بن راشد على طول خور دبي التاريخي، وصممت على شكل المسند الخشبي المستخدم في حمل الكتب. وهي علاوة على ذلك، أكبر مكتبة في المنطقة، إذ تحتوي على كتب وموارد ثقافية وتعليمية قيمة. وهي في الحقيقة تسع مكتبات في واحدة تتميز بمواضيع مختلفة وتضم أكثر من مليون كتاب ورقي ورقمي. وإلى جانب ذلك كله، هناك معرض «ذخائر الكتب» الذي يضم مجموعة فريدة من الكتب والمخطوطات النادرة والقديمة.

«كلاود 22»

في جانب آخر، يقع لاونج «كلاود 22» على سطح منتجع «رويال أتلانتس»، حيث يمكن لضيوف الفندق الدخول إليه حصرياً، بالإضافة إلى كبار الشخصيات والمشاهير من حول العالم. ويتيح اللاونج إطلالات لا مثيل لها على الخليج العربي ونخلة جميرا.

«نيون جالاكسي»

تضم وجهة «ريفرلاند دبي» في «دبي باركس آند ريزورتس» وجهة «نيون جالاكسي» وهي منطقة ألعاب داخلية تمتد على مساحة 860 متراً مربعاً، مصممة خصيصاً للأطفال. ويضم هذا المتنزه منزلقات رائعة ومنطقة لتسلق الحبال.

حديقة التماسيح

تقع حديقة التماسيح في دبي بالقرب من حديقة مشرف، وتبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع وتضم أكثر من 250 تمساحاً من النيل. وتتيح هذه الوجهة المناسبة للعائلات مشاهدة هذه المخلوقات الرائعة.

«بالون دبي»

يمكن للزوار التمتع بإطلالات رائعة على ساحل دبي وأفق المدينة الآسر من «بالون دبي»، وهو عبارة عن منطاد يعمل بغاز الهيليوم، ويرتفع بالضيوف وصولاً إلى 300 متر، حيث تستغرق الرحلة على متن المنطاد 10 دقائق، يشاهد خلالها الزوار أروع الإطلالات على نخلة جميرا.

آية

تعتبر آية وجهة ترفيهية مثالية لالتقاط الصور، وتقع في ردهة وافي «سيتي مول». وتبلغ مساحة هذه الوجهة العائلية الفسيحة 40 ألف قدم مربع، فيما تحيط بالزوار أصوات وأضواء وصور «الغرافيك» عالية التقنية من كل الجهات، وتشمل 12 منطقة مميزة، تسرد كل منها قصة مختلفة.

«سكاي فيوز»

يقع «سكاي فيوز» دبي على ارتفاع 219.5 متراً فوق سطح الأرض، ويعد أحدث معلم سياحي يوفر إطلالات رائعة على «داون تاون دبي» وأفق المدينة. وتقع هذه التحفة المعمارية فوق فندق «العنوان سكاي فيو»، وتتألف من ثلاث مناطق تقدم تجارب استثنائية لا تنسى، وهي منصة المشاهدة والمزلقة الزجاجية وممشى الحافة.

ميناء دبي

يعد ساحل المدينة الرائع من ميناء دبي في دبي مارينا واحداً من أكثر المناطق توفيراً للمشاهدات الساحرة الخلابة، حيث محطة الرحلات البحرية الأكثر تطوراً. ويملك ميناء دبي القدرة على إرساء حوالي 700 يخت وقارب فاخر.

مسارات «مشرف»

تمثل حديقة مشرف وجهة رائعة للمشي وركوب الدراجات الهوائية، حيث 20 كلم من المسارات الجبلية المخصصة لركوب الدراجات الهوائية.

أما محبو رياضة المشي، فيمكنهم ممارسة هوايتهم بالمشي لمسافات طويلة وسط الطبيعة على مسار يمتد لـ 10 كلم يناسب كل المستويات.