13 شاعراً في «معايشات شعرية» بالأقصر

المصدر: (الأقصر - د ب أ)

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يحيي 13 شاعراً مصرياً في بيت الشعر بمدينة الأقصر التاريخية، على مدار ثلاثة أيام، معايشات ولقاءات شعرية ونقاشات تستهدف تبادل الإطلاع على التجربة الإبداعية لكل شاعر.

يأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي السنوي للبيت المطل على طريق المواكب الأثري المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني.

وقال مدير البيت، الشاعر المصري حسين القباحي، إن الشعراء المشاركين «سيعيشون ثلاثة أيام تحت سقف واحد، يأكلون ويشربون ويتسامرون ويتحاورون ويعيشون للشعر ومع الشعر وفي معية الشعر، بوعي ينفتح على عوالم مغايرة ومتجددة وبقناعات قابلة للنمو ومستعدة لانطلاقة نحو عوالم حالمة أو العبور إلى فضاءات أكثر رحابة». ولفت القباحي إلى أن تلك التجربة «تهدف لأن يقترب الشعراء أكثر فيما بينهم، إنسانياً وإبداعياً ويعيشون الشعر كما ينبغي أن يكون».

يُذكر أن بيت الشعر بالأقصر أقيم ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت للشعر في أقطار الوطن العربي.