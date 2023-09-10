لوحة في حب زايد الأكبر عالمياً من ريش الصقور

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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شارك المهندس والفنان التشكيلي تيم العمر في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الـ20 بعدد من أعماله الفنية ذات الطابع المختلف الذي يستند إلى تشكيل اللوحات بخامات غير تقليدية، ويستعرض ضمن مشاركته في المعرض أكبر لوحة بالعالم تم تكوينها من ريش الصقور، حيث يبلغ ارتفاعها 5 أمتار بينما يبلغ عرضها 4 أمتار.

وقال الفنان تيم العمر البالغ من العمر 30 عاماً إنه عمل على جمع ريش الصقور المكون للوحة بالتعاون مع أكثر من 12 صقاراً من المهتمين بتربية الصقور وإكثارها، واستخدم في تصميم اللوحة 11 ألفاً و500 ريشة صقر، واستغرق العمل على إنجاز اللوحة 80 يوماً. وأوضح أنه اختار ريش الصقر لتكوين لوحته نظراً لما حظيت به الصقور من اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه حيث أن رياضة الصيد بالصقور جزءاً من تراث الدولة يجب الحفاظ عليه.

وأشار إلى أنه يشارك في المعرض بـ30 لوحة فنية سعى إلى تشكيلها بخامات مختلفة مبتعداً عن الاستخدام التقليدي للألوان، حيث يشارك في المعرض بلوحة مكونة من أوراق شجر الزيتون استخدم فيها 36 ألف ورقة شجر، كما يشارك بلوحة مكونة من حبات البن، وأخرى مكونة من المسامير استخدم فيها 12 ألفاً و500 مسمار، إضافة إلى لوحة مشكلة من 9 آلاف ورقة من أوراق الورد المجفف.

ولفت الفنان تيم العمر إلى أن أعماله الفنية التي يشارك بها في المعرض تتضمن كذلك لوحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي باستخدام 3 آلاف ريشة من ريش الصقور، كما يشارك بلوحة صممها من بصمات الأصابع والتي جهد على تصميمها للتعبير عن يوم الشهيد.